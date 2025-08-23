Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em Nguyễn Việt Hưng , học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, đạt 10 điểm môn Toán và Vật lý, 9,75 điểm môn Tiếng Anh, 9,25 điểm môn Ngữ văn. Với kết quả này, nam sinh là thủ khoa toàn quốc ở bốn khối A01, D01, C01 và D11. Ngoài ra, Hưng cũng dẫn đầu kỳ thi với tổng điểm 4 môn 39/40 điểm. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, Hưng đã trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường. Ảnh: FBNT.

Trần Xuân Đam là cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh được 10 điểm môn Toán; Lý, Hóa được 9,75, Ngữ văn 9,25 điểm. Với 39/40 điểm, Đam cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đam cũng đạt 77,03/100 điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA). Hiện tại, nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của trường này. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), là một trong tám thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc. Ngay sau khi biết điểm, nữ sinh gây chú ý trên mạng xã hội, được nhiều người đánh giá là "tài sắc vẹn toàn". Hiện tại, Mai cho biết em đã trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thái An , học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, sở hữu ba điểm 10 Toán, Lý, Hóa, cũng là thủ khoa khối A00 toàn quốc. Đầu năm lớp 12, An từng thi IELTS và đạt 8.0. Nữ sinh cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025, đạt 123/150 điểm, chỉ cách thủ khoa 7 điểm. Với điểm số đạt được, An trúng tuyển vào ngành Dược học, Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: FBNT.

Thủ khoa khối B00 là em Trần Đức Tài , học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM). Em là thí sinh duy nhất đạt được điểm 10 ở 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong năm 2025. Nuôi ước mơ trở thành bác sĩ từ nhiều năm trước, nam sinh đã đăng ký và trúng tuyển vào vào ngành Y khoa của Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Duy Phong , học sinh trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội), là một trong tám thủ khoa khối A00. Trước đó, Phong còn là thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, với 130/150 điểm. Nam sinh cũng thi đạt 90,54/100 điểm đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng thứ 4 trong gần 19.000 thí sinh cùng đợt. Nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Với điểm 10 tuyệt đối ở cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, em Nguyễn Diệu Linh (học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên) trở thành một trong tám thủ khoa của khối A00. Nữ sinh trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ước mơ của em là trở thành doanh nhân, có kinh tế ổn định để phụ giúp bố mẹ. Ảnh: NVCC.

Em N guyễn Quang Minh (trái), học sinh lớp chuyên Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), cũng là thủ khoa khối A00 với điểm tuyệt đối. Nam sinh trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Chia sẻ về lựa chọn của mình, Minh cho rằng Bách khoa là ngôi trường tốp đầu đào tạo về kỹ thuật, lĩnh vực này cũng là sở thích của em. Ảnh: NVCC.

Một thủ khoa khối A00 khác là em Trần Hữu Thịnh , học sinh trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên). Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, nam sinh cho biết em đã trở thành sinh viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), theo đuổi chương trình Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, đi sâu vào thiết kế vi mạch bán dẫn. Ảnh: FBNT.

