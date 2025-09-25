Loạt trường cho sinh viên học trực tuyến vì bão Ragasa

Nhiều trường chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm bảo vệ học sinh, sinh viên, giáo viên và cơ sở vật chất trong những ngày mưa bão nguy hiểm.

Sóng lớn đánh vào bờ khi siêu bão Ragasa tiến gần Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo đến 16h ngày 25/9, tâm bão ở trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, với cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8, sau đó tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trước tình hình trên, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên học trực tuyến. Cụ thể, theo thông báo từ Đại học Thương mại, để chủ động phòng tránh bão Rasaga, đảm bảo an toàn và không gián đoạn việc giảng dạy và học tập, nhà trường quyết định chuyển toàn bộ thời khóa biểu các lớp học phần trong ngày 25, 26/9 sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Tương tự, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng chuyển sang học online trong hai ngày trên.

Đại học Công Nghiệp Hà Nội điều chỉnh kế hoạch dạy và học từ 17h45 ngày 25/9 đến hết ngày 26/9. Cụ thể, các lớp học phần lý thuyết học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến. Với các lớp/ca học thực hành, tùy theo tính chất, đặc thù học phần, giảng viên tổ chức dạy trực tuyến hoặc nghỉ để bố trí dạy bù sau.

Phòng Quản lý đào tạo Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo toàn bộ lớp học trong ngày 25/9 và tuần công dân sinh viên chuyển sang học trực tuyến. Các lớp tiếng Anh tăng cường được nghỉ ngày 25/9. Cán bộ các phòng, ban, trung tâm vẫn đến trường làm việc bình thường.

Để hỗ trợ sinh viên và giảng viên, Phòng Quản lý đào tạo đã tạo lớp, link học online. Giảng viên, sinh viên cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật sẽ liên hệ với cán bộ phụ trách.

Trong khi đó, toàn bộ sinh viên Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Thăng Long chuyển sang học trực tuyến trong 3 ngày, từ ngày 25/9 đến hết ngày 27/9.

Tại Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, ngày 25/9, sinh viên chuyển toàn bộ thời khóa biểu các lớp sang học trực tuyến. Những lớp học thực hành ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn nghỉ học sáng 25/9. Lịch học buổi chiều căn cứ vào tình hình diễn biến của bão sẽ thông báo sau.

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải lùi chương trình chào tân sinh viên, từ ngày 25/9 chuyển sang ngày 7/10.

Trước đó, bộ trưởng GD&ĐT ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9. Theo đó, bộ yêu cầu các tỉnh, thành lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đã có văn bản chủ động ứng phó với bão số 9, trong đó nêu rõ tạm dừng toàn bộ các hoạt động học tập, tập trung học sinh, học viên trong thời gian bão đổ bộ và mưa lớn trên diện rộng. Các đơn vị chủ động điều chỉnh lịch học, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cũng ra văn bản tương tự, yêu cầu các trường lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Trước các chỉ đạo trên, nhiều trường học tại các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh đã thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến để phòng tránh bão.