Loạt trường có học phí đắt đỏ trong 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là khu đô thị kiểu mẫu được xây dựng tại quận 7 (cũ) của TP.HCM, nằm dọc theo Đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch xuyên suốt quận 7. Khu đô thị kiểu mẫu này được phát triển thành 5 cụm đô thị. Trong đó, khu A là trung tâm đô thị mới có tổng diện tích lên tới 409 ha; khu B là làng đại học rộng 95 ha; khu C là trung tâm kỹ thuật cao rộng 46 ha; khu D là trung tâm lưu thông hàng hóa II rộng 85 ha và khu E là tâm lưu thông hàng hóa 1 với tổng diện tích 115 ha. Ảnh: Công ty Phú Mỹ Hưng.

Làng đại học (khu B) là nơi đặt phân hiệu của Đại học RMIT Việt Nam . Cơ sở Nam Sài Gòn được thành lập năm 2001, nằm ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh với loạt tiện ích như studio quay phim, trung tâm khởi nghiệp, phòng thực hành giao dịch tài chính, phòng thực hành công nghệ thông tin, phòng thực hành thời trang... Năm 2025, học phí được công bố trên trang web chính thức của Đại học RMIT Việt Nam là 1,05- 1,4 tỷ đồng /khóa. Như vậy, sinh viên trường này cần chi hơn 350 triệu đồng cho một năm học. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) cũng được đặt tại khu B. Là thành viên của Đại học Tôn Đức Thắng, VFIS được thành lập năm 2016 với mục đích phục vụ cộng đồng Việt Nam và quốc tế tại TP.HCM. Chương trình giảng dạy của trường được Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan công nhận, dựa trên phương pháp sư phạm theo tiêu chuẩn của giáo dục Phần Lan. Năm học 2025-2026, học phí chương trình quốc tế tại trường dao động từ 457-639 triệu đồng/năm còn mức đóng của chương trình song ngữ thấp hơn, từ 246-313 triệu đồng/năm học. Ảnh: Duy Hiệu.

Trường Quốc tế Canada (CIS) cũng là một trong những trường quốc tế nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng và được xây dựng trên khuôn viên với tổng diện tích lên đến 5 ha. Trường được thành lập vào năm 2009, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, tập trung vào các chương trình giảng dạy được quốc tế công nhận, bao gồm chương trình tú tài quốc tế (IB). Năm 2025-2026, học phí tại trường này dao động từ 531-804 triệu đồng/năm, tùy từng khối lớp. Nếu theo học chương trình IB, học sinh lớp 11 và lớp 12 cần đóng thêm 20 triệu đồng. Ảnh: CIS.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) được Công ty Phú Mỹ Hưng thành lập năm 1997. Đến năm 1998, Thủ tướng ra Quyết định 535 cho công ty này thuê đất để xây trường với tổng diện tích khoảng 6 ha. Đây là một trong những công trình đầu tiên được triển khai và đưa vào sử dụng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Giống như các trường quốc tế khác tại khu Phú Mỹ Hưng, học phí tại SSIS khá cao, dao động từ 509-882 triệu đồng/năm học. Ngoài học phí, mỗi học sinh cần đóng thêm 10 triệu đồng phí nộp đơn và 60 triệu đồng phí đăng ký. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý do công ty Phú Mỹ Hưng xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2008 tại địa chỉ 80 Nguyễn Đức Cảnh. Cơ sở 1 của trường tọa lạc tại khu Thương mại Tài chính Quốc tế Phú Mỹ Hưng - vị trí trọng điểm nằm gần loạt khu căn hộ đắt đỏ ở khu vực này. Trong năm học 2025-2026, học phí tại trường Đinh Thiện Lý dao động từ 138-186 triệu đồng/năm học. Ảnh: Công ty Phú Mỹ Hưng.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.