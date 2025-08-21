Loạt trường đại học cho sinh viên học online trong ngày diễu binh

Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảm áp lực giao thông trong những ngày tổ chức diễu binh, các trường đại học quyết định cho sinh viên học online.

Các trường đại học cho sinh viên học online trong ngày diễu binh. Ảnh: Việt Hà.

Sáng 21/8, Học viện Tài chính thông báo về việc bố trí cho sinh viên học online trong ngày tổ chức hợp luyện diễu binh. Buổi sáng, sinh viên có lịch học theo kế hoạch vẫn học bình thường, nhưng được kết thúc tiết học trước 10h35 và sẽ học bù và cuối đợt. Buổi chiều, các lớp chuyển sang học trực tuyến nếu giảng viên và sinh viên gặp khó khăn trong việc di chuyển. Với các lớp học cải thiện, học bù, hệ liên thông đại học và văn bằng 2, sinh viên được chuyển qua học online trên Zoom.

Chiều 20/8, Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo điều chỉnh lịch học và lịch làm việc của sinh viên, giảng viên trong ngày 21 và 27/8 nhằm hạn chế khó khăn khi tham gia giao thông.

Buổi sáng 2 ngày này, sinh viên vẫn học tại trường theo thời khóa biểu đã công bố. Đến buổi chiều, sinh viên được bố trí học trực tuyến trên Microsoft Teams.

Đối với các học phần thực hành, thực tập, thí nghiệm, giáo dục thể chất..., giảng viên sẽ chủ động ngưng lịch, bố trí dạy bù vào các tuần tiếp theo và thông báo cho sinh viên. Lớp thực tập, tham quan ngoài trường vẫn thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.

Tại Đại học Giao thông vận tải, sinh viên được điều chỉnh học online trong ngày 21/8 và chiều 27/8. Nhà trường yêu cầu giảng viên cần có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sinh viên, học viên để phối hợp thực hiện.

Đối với viên chức, người lao động khối hành chính, nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế tại các khu vực bị ảnh hưởng, qua đó chủ động phân công nhiệm vụ, bố trí hình thức làm việc phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết công việc phát sinh, bảo đảm hoạt động của đơn vị và nhà trường thông suốt, không bị gián đoạn.

Đại học Thương mại cũng đã thông báo cho sinh viên học online vì một số tuyến phố bị cấm, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện giao thông. Sinh viên trường sẽ được học online trong ngày 21/8 thông qua nền tảng Microsoft Teams.

Thông báo này được áp dụng cho tất cả lớp học phần chính quy, vừa học vừa làm và liên kết đào tạo quốc tế.

Trước 22h ngày 20/8, giảng viên các lớp học phần được yêu cầu tạo link Teams theo tài khoản cá nhân và gửi cho sinh viên. Các lớp liên kết đào tạo quốc tế sẽ được cán bộ quản lý lớp hành chính hỗ trợ tạo link học online.

Tương tự, Đại học Ngoại thương thông báo cho sinh viên học online do cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ hợp luyện kỷ niệm 2/9. Nhà trường nêu rằng các tuyến đường trọng điểm sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ công tác tổ chức diễu binh, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Việc cấm đường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của giảng viên và sinh viên đến trường. Vì vậy, trong ngày 21/8, sinh viên có lịch học trực tiếp tại trường sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến qua Microsoft Teams.

Ngoài các trường đại học nêu trên, Vinschool Metropolis cũng thông báo tạm đóng cửa vào ngày 21/8 do các tuyến đường chính tại Hà Nội bị cấm để phục vụ hợp luyện diễu binh.

Trong ngày này, học sinh mầm non được nghỉ học còn học sinh tiểu học, trung học vẫn học online trong ngày để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Trước đó, vào chiều 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sở dự kiến một số trường học tại khu vực nội đô dự kiến tạm thời nghỉ học trong ngày 21, 27 và 30/8 để đảm bảo an toàn và giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường phục vụ hợp luyện diễu binh.

Bên cạnh việc cho học sinh nghỉ, sở cũng chỉ đạo các trường nằm trên tuyến đường có đoàn diễu hành đi qua chủ động mở cửa, chuẩn bị sẵn nước uống và bố trí khu vực vệ sinh để phục vụ người dân và du khách đến theo dõi sự kiện.