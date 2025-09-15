Loạt trường học tặng hàng nghìn vé xem Mưa đỏ cho học sinh, sinh viên

Ngày 10/9, tất cả học sinh từ lớp 8 trở lên của trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) và các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường đã cùng nhau đi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NTCC.

Nhà trường cho biết đây không chỉ là một hoạt động giải trí thông thường mà còn nằm trong chuỗi chương trình hướng tới sinh hoạt chủ điểm tháng 9 "Viết tiếp câu chuyện tự hào", nhằm giáo dục lịch sử cho học sinh trường Nguyễn Siêu, giúp các em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tương tự, sáng 13/9, 1.550 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện phụ huynh và học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đã cùng nhau xem bộ phim Mưa đỏ tại Rạp chiếu phim Quốc Gia.

Mưa đỏ là bộ phim lịch sử tái hiện hành trình chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ trong 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Nhà trường nhìn nhận hoạt động này không chỉ giải trí đơn thuần mà còn là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhau trải nghiệm một tác phẩm điện ảnh giàu ý nghĩa, hiểu biết thêm về lịch sử, khơi gợi tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Để chào đón tân sinh viên khóa D25 và lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng thông báo tặng 1.000 vé xem phim Mưa đỏ tới các bạn tân sinh viên. Chỉ chưa đầy một ngày, số lượng vé tặng đã hết.

Tại TP.HCM, cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu (TP.HCM), đã tổ chức cho 493 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 giáo viên của trường đi xem phim Mưa đỏ. Buổi xem phim được cô Thùy tài trợ toàn bộ vé, mang lại xúc cảm đặc biệt cho học sinh. Trước đó, cô cũng từng mua vé cho học sinh toàn trường đi xem kịch của nghệ sĩ Thành Lộc vì không giới hạn độ tuổi.

Những ngày đầu tháng 9, trường THPT Ten Lơ Man (TP.HCM) cũng đã tổ chức buổi xem phim đặc biệt cho hơn 400 học sinh và giáo viên. Giá vé được nhà trường hỗ trợ, chỉ còn 35.000 đồng/vé. Trường cho biết đây không chỉ là buổi xem phim đơn thuần, mà là hành trình cảm xúc, một bài học lịch sử sống động, nhắc nhở học trò trân trọng hiện tại và nỗ lực cho tương lai.

Cuối tháng 8, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) thông báo tặng vé xem phim Mưa đỏ cho toàn bộ sinh viên chính quy, giảng viên, cán bộ, nhân viên. Đơn vị không giới hạn thời gian nhận vé trong dịp lễ Quốc khánh mà còn kéo dài sau kỳ nghỉ. Theo thông tin từ nhà trường, sau gần 9 ngày tổ chức, sự kiện thu hút gần 4.000 lượt đăng ký.

