Loạt trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự

Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần và Học viện Khoa học Quân sự thông báo tuyển bổ sung hàng chục chỉ tiêu cho hệ dân sự.

Học viên trường quân đội tham gia tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo thông báo từ Đại học Thông tin liên lạc (trường Sĩ quan Thông tin), trường tuyển bổ sung 20 chỉ tiêu hệ dân sự cho ngành Công nghệ thông tin và 20 chỉ tiêu cho ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5/9 đến 15/9.

Điều kiện là thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Các em có thể xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A00, A01, C01, X06), điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, với ngành Công nghệ thông tin, thí sinh phải đạt từ 20,85 điểm trở lên, ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông từ 19,5 điểm (đã quy đổi, bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích).

Học viện Hậu cần cũng thông báo tuyển bổ sung hơn 240 chỉ tiêu cho ba ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng (69 chỉ tiêu). Trường nhận hồ sơ đến ngày 14/9.

Các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, A01, C01, X06 (A0T). Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp là 18/30 điểm; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 74/150 điểm; Đại học Quốc gia TP.HCM là từ 603/1.200 điểm. Tất cả sau đó được quy đổi về thang 30.

Một trường quân đội khác cũng tuyển sinh bổ sung hệ dân sự là Học viện Khoa học Quân sự. Trường tuyển bổ sung 73 chỉ tiêu cho ba ngành gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga và Ngôn ngữ Trung Quốc. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 15/9.

Các phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Chỉ tiêu, tổ hợp, ngưỡng điểm nhận hồ sơ như sau:

Tên ngành Tổ hợp Chỉ tiêu Ngưỡng nhận hồ sơ (quy đổi 3 phương thức về thang 30) Ngôn ngữ Anh D01 (Toán, Văn, Anh) 29 19 Ngôn ngữ Nga - D01 (Toán, Văn, Anh)

- D02 (Toán, Văn, tiếng Nga) 27 19,38 Ngôn ngữ Trung Quốc - D01 (Toán, Văn, Anh)

- D04 (Toán, Văn, tiếng Trung 17 20,81

Trước đó, việc tuyển sinh hệ dân sự vào khối trường quân sự đã dừng từ năm 2019.

Từ năm 2025, ngoài hệ quân sự, nhiều trường quân đội được đào tạo trở lại trình độ đại học hệ dân sự. Các trường tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường, không qua sơ tuyển.