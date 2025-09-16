Loạt trường sư phạm tuyển bổ sung, điểm sàn lên tới 28

Nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung ngành sư phạm. Mức điểm sàn gây bất ngờ khi có ngành lấy tới hơn 28 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi năng khiếu xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo từ Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường tuyển thêm 104 chỉ tiêu cho 4 ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thể dục thể thao. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 19/9. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Với xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm nhận hồ sơ dao động 20,25 đến 28,31 điểm, ngành Sư phạm Lịch sử có mức sàn cao nhất. Với kết quả kỳ thi độc lập do trường tổ chức, điểm sàn dao động 22,6 đến 27,6 điểm.

Đại học Hải Dương cũng thông báo xét tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm, chỉ tiêu các ngành từ 4-53 chỉ tiêu. Ba phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ và xét kết hợp. Trường nhận hồ sơ đến ngày 19/9.

Về mức điểm nhận hồ sơ (đã quy đổi theo điểm thi tốt nghiệp THPT), ngành Sư phạm Lịch sử lấy mức cao nhất với 26,83 điểm, tiếp đến là Sư phạm Địa lý với 26,67 điểm. Cụ thể như sau:

Đại học Quảng Nam thậm chí đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 3. Hai ngành đào tạo giáo viên gồm Giáo dục Tiểu học (7 chỉ tiêu) và Sư phạm Khoa học tự nhiên (2 chỉ tiêu)

Với hai ngành này, trường chỉ xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhận hồ sơ đến ngày 19/9. Mức điểm sàn dao động 22,3 đến 26,27 điểm, tùy tổ hợp. Cụ thể như sau:

Trước đó, Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cũng thông báo tuyển bổ sung nhiều ngành sư phạm, ngưỡng nhận hồ sơ đa phần vượt mức 25. Ví dụ, ngành Sư phạm Vật lý lấy điểm sàn 26,38 điểm, Sư phạm Hóa học lấy 25,8 điểm, Sư phạm Tiếng Anh lấy 25,32 điểm; Giáo dục Thể chất lấy 26,04 điểm; Giáo dục Tiểu học lấy 25,13 điểm.

Với những ngành này, chỉ tiêu bổ sung chỉ 1-3 em, chỉ xét tuyển đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa.

Đại học An Giang cũng tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm, một số ngành chỉ tuyển 1-2 chỉ tiêu. Với xét kết quả thi tốt nghiệp (PT3), điểm sàn dao động 23,01 đến 26,33 điểm. Cụ thể như sau: