Loạt xe bán 'ế' của tháng 9 - nhiều tên 'lạ mà quen'

Quý III kết thúc với nhiều mẫu xe mới gia nhập, không ít cái tên dần rời khỏi thị trường. Cũng vì vậy, nhóm xe bán chậm của tháng cũng xuất hiện không ít cái tên tuy lạ mà quen.
Ford Explorer chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất thị trường với doanh số đạt một chiếc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi mẫu SUV full size đã tạm dừng bán tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho bản thế hệ mới hoặc được thay thế bởi một mẫu xe khác. Việc xe vẫn còn ghi nhận doanh số có thể đến từ một số xe còn sót lại tại đại lý.
Với doanh số tương tự Explorer, Honda Civic Type R đứng ngay vị trí bán chậm thứ 2 thị trường. Giá bán cao, số lượng giới hạn là lý do chính khiến mẫu xe thể thao này không có doanh số cao.
Toyota Innova tạm thời trở thành cái tên bán chậm trong top 3 của tháng 9 với 4 xe được bán ra thị trường. Hiện tại Innova đã tạm dừng bán ở Việt Nam, vì vậy, con số này đến từ một số xe còn tồn kho tại đại lý. Nhiều khả năng trong quý cuối năm, Toyota sẽ mang Innova quay lại với động cơ hybrid mới.
Với việc dừng bán của nhiều mẫu xe,"vua đứng chót" Honda Accord nhờ đó được rời khỏi top 3 bán chậm dù doanh số cũng chỉ 5 chiếc. Vấn đề của Accord không mới, vẫn xoay quanh tình trạng bão hòa của nhóm sedan D và giá bán cao nhưng thiết kế, công nghệ đã lâu chưa được nâng cấp.
Suzuki bán được 13 chiếc Jimny trong tháng cuối quý III, ghi tên mình vào danh sách bán chậm của thị trường.
Đứng cùng vị trí với Jimny là Ford Mustang Mach-E với 13 xe được bán ra thị trường.
Với giá bán cao vượt mốc 2 tỷ cùng động cơ điện, không ngạc nhiên khi Mustang Mach-E được xem là sản phẩm phô diễn công nghệ thay vì chủ lực doanh số như các đàn em cùng nhà.
Xếp phía sau Mach-E là Isuzu Mu-X, SUV cỡ lớn với giá bán dao động từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Xe ghi nhận doanh số đạt 15 chiếc, tạm đứng top 7 "từ dưới đếm lên".
Toyota Corolla Altis đứng ở vị trí bán chạy thứ 8 trong tháng với 17 xe được bán ra thị trường. Tại Việt Nam, mẫu sedan này được bán với giá khởi điểm 780 triệu đồng.
Kia Soluto cũng không thoát khỏi nhóm bán chậm với doanh số đạt 18 chiếc. Trong khi đó, Kia K5 bán được 19 xe, đứng ngay phía sau.
