Loạt xe bán 'ế' của tháng 9 - nhiều tên 'lạ mà quen'

Ford Explorer chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất thị trường với doanh số đạt một chiếc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi mẫu SUV full size đã tạm dừng bán tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho bản thế hệ mới hoặc được thay thế bởi một mẫu xe khác. Việc xe vẫn còn ghi nhận doanh số có thể đến từ một số xe còn sót lại tại đại lý.