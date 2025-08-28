Loạt xe chuyên chở nguyên thủ có khả năng chống đạn

|
"Quái thú" là một trong những cái tên nổi bật nhất trong dàn phương tiện phục vụ nguyên thủ cấp cao. Đây là biệt danh của Cadillac One - mẫu limousine được chế tạo đặc biệt để phục vụ Tổng thống Mỹ. Ảnh: Time.com.
The Beast 2.0 sở hữu lớp vỏ thân xe dày 8 inch, cấu thành từ thép, nhôm và gốm, còn cửa sổ được làm từ kính cường lực dày 5 inch. Cánh cửa The Beast 2.0 nặng tương đương cửa một chiếc Boeing 757. Gầm xe thừa hưởng từ bán tải hạng nặng Chevrolet Kodiak, được gia cố thêm bằng vật liệu titanium, gốm và tấm chống bom. Ảnh: Flickr.
Khoang cabin The Beast 2.0 được trang bị một số vũ khí nhưng thông tin chi tiết vẫn được giữ kín. Một lượng khí oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng thống Mỹ cũng được dự trữ sẵn. Ảnh: Dailymail.
Bản thân chiếc The Beast 2.0 nặng đến 9 tấn. Khối động cơ diesel tăng áp dung tích 5.0L chỉ đủ giúp "quái thú" này đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Bình xăng của "quái thú" được bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ. Ảnh: Bloomberg.
Đồng hành với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài luôn là Hongqi N701 - mẫu xe được mệnh danh Rolls-Royce Phantom của Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.
Tương tự "Quái thú" của Tổng thống Mỹ, Hongqi N701 có thể chịu được hỏa lực nhỏ hay tác động trực tiếp từ bom nhờ được trang bị kính chống đạn, thân xe gia cố bằng lớp giáp. Mẫu xe chuyên chở lãnh đạo Trung Quốc cũng có hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí hóa học và sinh học. Ảnh: Dailymail.
Hongqi N701 phục vụ Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng mâm xe kích thước 21 inch, lốp cao su đặc với khả năng chống đạn. Ảnh: Việt Linh.
Hongqi N701 được đồn đoán sở hữu động cơ V12 hoặc V8, cung cấp công suất đầu ra rơi vào khoảng 402 mã lực. Ảnh: Việt Linh.
Aurus Senat Limousine là dòng xe phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong các chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Thế Bằng.
Chiếc limousine được bọc thép cả 3 khoang, đạt chuẩn bảo vệ VR10. Aurus Senat Limousine có các kích thước dài x rộng lần lượt 6.630 x 2.020 mm, chiều dài cơ sở 4.300 mm. Khoảng sáng gầm 170 mm, trọng lượng xe ở mức 6,5 tấn. Ảnh: Aurus.
Aurus Senat Limousine được trang bị động cơ hybrid V8 tăng áp kép dung tích 4.4L, sản sinh công suất tối đa 598 mã lực, mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp, dẫn động AWD. Chiếc limousine bọc thép có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 12 giây, tốc độ tối đa 170 km/h. Ảnh: Thế Bằng.
Aurus Senat cũng có phiên bản thương mại, tuy nhiên không đi kèm tùy chọn bọc thép. Trong ảnh, chiếc limousine bọc thép lăn bánh trên đường phố Hà Nội, tháp tùng Tổng thống Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hồi năm 2024. Ảnh: Thế Bằng.
VinFast cũng vừa công bố dòng xe Lạc Hồng 900 LX, sẽ phục vụ nguyên thủ quốc tế ở đại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Đáng chú ý, dòng xe này có cả phiên bản chống đạn. Đây cũng là chiếc xe điện hiếm hoi trên thế giới có khả năng chống đạn.
Lạc Hồng 900 LX được phát triển dựa trên SUV điện full-size VinFast VF 9, tuy nhiên phần ngoại thất có các chi tiết tôn vinh nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam.
Khoang lái Lạc Hồng 900 LX sử dụng vật liệu cao cấp. Các chi tiết mạ vàng được thực hiện thủ công.
Phiên bản chống đạn của Lạc Hồng 900 LX được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau, do INKAS Armored Vehicle Manufacturing thực hiện.
VinFast cho biết Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7, có thể chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Chiếc xe cũng trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.
Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guard là dòng xe bọc thép đặc biệt của thương hiệu xe siêu sang, phổ biến với 2 phiên bản S 600 và S 650. Ảnh: Mercedes-Maybach.
Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guard được trang bị lớp giáp đặc biệt có khả năng bảo vệ yếu nhân khi xe bị tấn công. Thân xe đạt cấp độ bảo vệ VR6/VR7, có thể chống được đạn của súng tiểu liên, lựu đạn cầm tay. Ảnh: Mercedes-Maybach.
Lốp xe có thể chống đạn, ghế sau sở hữu cơ cấu bảo vệ đầu người ngồi khi xảy ra tấn công. Xe được tăng độ dày 100 mm ở kính lái và 50 mm ở cửa sổ, gia cố cửa xe, còi, có tích hợp nút khẩn cấp vào khay đựng cốc. Mẫu xe này được nhiều nguyên thủ thế giới và tỷ phú lựa chọn sử dụng. Xe có giá không dưới 1,5 triệu USD. Ảnh: Mercedes-Maybach.
Nhiều hãng xe, đơn vị nâng cấp cũng đã giới thiệu phiên bản bọc thép của loạt xe Rolls-Royce, Lexus, Volvo, Lamborghini, BMW, Toyota hay Zeekr và GWM Tank. Phần lớn số xe bọc thép này sở hữu ngoại hình không quá khác biệt bản tiêu chuẩn, chỉ tăng thêm khối lượng bản thân do bổ sung các thành phần chống đạn.
