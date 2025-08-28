Loạt xe chuyên chở nguyên thủ có khả năng chống đạn

Lốp xe có thể chống đạn, ghế sau sở hữu cơ cấu bảo vệ đầu người ngồi khi xảy ra tấn công. Xe được tăng độ dày 100 mm ở kính lái và 50 mm ở cửa sổ, gia cố cửa xe, còi, có tích hợp nút khẩn cấp vào khay đựng cốc. Mẫu xe này được nhiều nguyên thủ thế giới và tỷ phú lựa chọn sử dụng. Xe có giá không dưới 1,5 triệu USD . Ảnh: Mercedes-Maybach.