Loạt xe từ 'bia kèm lạc' đến giảm giá sâu

Thời điểm vừa xuất hiện, các mẫu xe từng ghi nhận mức bia kèm lạc cao nay lại được hưởng mức ưu đãi giảm giá hàng chục tới cả trăm triệu đồng.

Từng có thời gian, khách hàng khi muốn đặt mua và sở hữu các mẫu xe này phải chi thêm hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng tiền "bia kèm lạc". Việc này phản ánh quy luật "cung-cầu" của thị trường, không có gì quá mới lạ.

Tuy nhiên gần đây, dường như người dùng đã không còn phải chịu cảnh xếp số đợi nhận xe hay chi thêm vài chục triệu để "giành slot". Những mẫu xe từng "bia kèm lạc" ngày nào nay luôn được giảm giá sâu nhằm thu hút khách hàng.

Ở giai đoạn 2022-2023, để đặt mua và nhận xe sớm, khách hàng chọn Santa Fe từng phải chịu chi thêm từ 50 đến 100 triệu đồng. Thậm chí ở thời gian cao điểm, một chiếc Hyundai Santa Fe có mức phí chênh lệch lên đến 200 triệu đồng.

Tuy nhiên khi mở bán bản nâng cấp, sức hút của mẫu SUV cỡ D này đã dần đi xuống. Người dùng đã không còn chịu chi hàng chục triệu đồng để sở hữu sớm mẫu xe.

Những chiếc Santa Fe nay được giảm giá hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn chưa thoát thế khó. Ảnh: Đan Thanh.

Thậm chí để gia tăng doanh số, Hyundai Việt Nam liên tục áp dụng ưu đãi cho mẫu SUV cỡ D này. Trong xuyên suốt năm nay, Santa Fe hưởng ưu đãi phí trước bạ từ 50%, sau đó tăng dần lên mức 100%. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ D này vẫn chưa thể thoát khỏi thế khó, đặc biệt khi phân khúc SUV cỡ D ngày càng có nhiều đối thủ mạnh.

Trong tháng đầu quý IV, khách hàng mua Santa Fe tiếp tục được nâng lên mức khuyến mại tiền mặt tối đa 125 triệu đồng. Như vậy, mức giá của Santa Fe có thể được gỉảm về mức từ 944 triệu đến 1,24 tỷ đồng .

Đối trọng của Santa Fe là Everest cũng từng ghi nhận mức "bia kèm lạc" cao vượt mức 150 triệu đồng vào thời điểm vừa ra mắt bản nâng cấp giai đoạn 2022-2023.

Đến nay, Everest vẫn ghi nhận được sức hút tốt bậc nhất phân khúc nhưng cũng không còn gặp tình trạng khan hàng như thời điểm vừa xuất hiện.

Everest dù không còn "bia kèm lạc" nhưng vẫn duy trì sức nóng. Ảnh: Bối Hạ.

Dù sức bán tốt, Everest thường xuyên được áp dụng ưu đãi. Mức khuyến mại thường thấy khoảng vài chục triệu đồng, có thể quy đổi từ sản phẩm tặng kèm hoặc ưu đãi dịch vụ.

Trong tháng 10, khách hàng mua Everest đang được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, camera hành trình hoặc gói dán phim cách nhiệt 3M tùy phiên bản. Giá trị quà tặng tương đương 10-34 triệu đồng. Tại Việt Nam, Ford đang bán Everest với giá dao động 1,106- 1,545 tỷ đồng .

Suzuki Jimny

Khi vừa được ra mắt tại Việt Nam, Suzuki Jimny đã thổi làn gió mới vào nhóm xe chơi.

Dù không phải mẫu xe chủ lực về doanh số, Jimny vẫn thu hút lượng lớn khách hàng với lượng xe phân phối nhỏ giọt, được nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam với số lượng ít ỏi. Vì vậy từng có thời gian xe để nhận Jimny sớm, khách hàng phải chi thêm vài chục triệu đồng chi phí "bia kèm lạc".

Jimny thường xuyên được khuyến mại phí trước bạ trong năm nay. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hiện tại, Jimny thường xuyên được áp dụng ưu đãi nhưng theo ghi nhận của phóng viên, lượng xe tại các đại lý không nhiều. Đặc biệt khách hàng khi có nhu cầu mua Jimny bản 2 tone màu cần đợi khoảng 1-2 tuần.

Trong tháng 10, xe được giảm 100% phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng 3,5 năm. Tổng giá trị ưu đãi khoảng 95 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2024.

Nhìn chung, thị trường ôtô đang bước vào giai đoạn “bình ổn” sau thời gian khan hiếm hàng. Những mẫu xe từng được săn đón với giá chênh nay lại được ưu đãi mạnh tay, tạo cơ hội cho người mua dễ tiếp cận hơn.

Đây cũng là tín hiệu cho thấy sức cạnh tranh giữa các hãng đang ngày càng khốc liệt, đặc biệt ở nhóm SUV tầm trung và xe nhập khẩu số lượng giới hạn.