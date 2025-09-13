Lọc máu liên tục cứu sống bé trai mắc 'bệnh tử 24 giờ'

Sau hơn 4 ngày điều trị bệnh do não mô cầu, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, song vẫn phải chuyển tuyến trên để phẫu thuật xử lý hoại tử chi.

Bàn tay bệnh nhi tím bầm do xuất huyết dưới da. Ảnh: Medwebplus.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận bé trai 14 tuổi (quê Đắk Lắk) trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết do não mô cầu tối cấp, tiên lượng rất nặng. Khi nhập viện, trẻ sốt cao, phát ban xuất huyết hoại tử toàn thân, rối loạn nhịp tim và suy đa cơ quan.

Ê-kíp khoa Nhi - Hồi sức tích cực đã khẩn trương đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, dùng vận mạch, kháng sinh và đặc biệt triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT). Sau hơn 4 ngày điều trị, bệnh nhi dần tỉnh táo, cai máy thở, huyết động ổn định, chức năng tim và thận cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do diễn tiến nặng để lại hoại tử chi, trẻ được chuyển tuyến trên để tiếp tục phẫu thuật xử trí.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết nhiễm trùng huyết do não mô cầu diễn tiến cực nhanh, có thể gây đe dọa mạng sống chỉ trong vòng 24 giờ.

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này có thể gây ra các thể bệnh rất nghiêm trọng như viêm màng não mủ hoặc nhiễm trùng huyết. Trong thể nặng, bệnh tiến triển nhanh, chỉ trong vài giờ nếu không được xử trí có thể đe dọa tính mạng.

Con người là vật chủ duy nhất mang mầm bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, một tỷ lệ nhỏ người lành mang vi khuẩn trong hầu họng - không có triệu chứng nhưng vẫn có thể truyền bệnh. Bệnh lây chủ yếu qua các giọt bắn từ mũi, cổ họng khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần; nhóm người sống chung nhà hoặc môi trường đông như ký túc xá có nguy cơ cao hơn.

Triệu chứng ban đầu thường giống cảm cúm như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, xuất hiện các nốt tử ban (đỏ, bầm tím, lan nhanh trên da), cứng gáy, co giật và có thể dẫn tới hôn mê. Khi bệnh diễn tiến nặng, người bệnh dễ rơi vào sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan và có thể cướp đi sinh mạng người bệnh trong vòng 24 giờ.

Hiện nay, đã có nhiều loại vaccine phòng não mô cầu với các nhóm huyết thanh khác nhau được cung cấp tại các cơ sở tiêm chủng, dù chưa nằm trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Tuy nhiên, người dân nên tiêm vaccine để phòng bệnh.

Bên cạnh tiêm ngừa, các biện pháp dự phòng vẫn giữ vai trò quan trọng, bao gồm:

Giữ gìn vệ sinh nơi ở, đảm bảo thông thoáng chỗ ở và nơi làm việc.

Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không khạc nhổ nơi công cộng, che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi.

Đeo khẩu trang khi mắc bệnh, khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc khi đến nơi đông người, đặc biệt là bệnh viện.

Nếu có tiếp xúc gần với người mắc não mô cầu, cần thông báo cho nhân viên y tế để được uống kháng sinh dự phòng.

Tiêm vaccine phòng bệnh khi có điều kiện.