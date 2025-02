Local brand của Á hậu Thảo Nhi Lê bị chỉ trích dịp Tết

Hãng thời trang DAPHALE STUDIOS gây tranh cãi khi gọi Tết Âm lịch là "Năm mới Trung Quốc", khiến một bộ phận công chúng bức xúc.

Thương hiệu của Thảo Nhi Lê nhiều lần đối mặt với làn sóng phản đối. Ảnh: @daphalestudios.

Dịp Tết Ất Tỵ, thương hiệu thời trang DAPHALE STUDIOS của Á hậu Thảo Nhi Lê tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội vì sử dụng từ “Chinese New Year” (tạm dịch: “Năm mới Trung Quốc”) thay vì “Lunar New Year” (tạm dịch: “Năm mới Âm lịch”) trên mạng xã hội.

Trước đó, idol K-pop Lisa (BlackPink) cũng bị chỉ trích với lý do tương tự. Cô chúc mừng Tết Nguyên đán bằng câu nói: “Happy Chinese Lunar New Year” (tạm dịch: “Chúc mừng Tết Âm lịch Trung Quốc”), gây ra làn sóng phản đối ở các quốc gia cũng đón ngày lễ này.

Đối với nhãn hàng thời trang của Thảo Nhi Lê, đây không phải lần đầu đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng.

Thương hiệu của Thảo Nhi Lê bị lên án vì không kiểm duyệt nội dung chia sẻ lại.

Sự cố của local brand Việt

Hiện nay, thương hiệu của Thảo Nhi Lê đã xoá clip gây ồn ào trên trang cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh chụp lại dòng chữ “Help me choose an outfit for CNY” (tạm dịch: “Giúp tôi chọn một bộ trang phục cho năm mới Trung Quốc”) hiện lên trong video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc này tạo ra những luồng ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Phần lớn lên tiếng chỉ trích cách sử dụng từ ngữ của nhãn hàng thời trang này.

Một bộ phận khán giả cho rằng Tết Âm lịch là ngày lễ lớn của nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ được đón chào bởi người dân Trung Quốc. Vì vậy, cụm từ “Lunar New Year” được cho là phù hợp hơn.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại bênh vực thương hiệu này, cho biết đây là sơ suất có thể bỏ qua được.

Cụ thể, DAPHALE STUDIOS chia sẻ lại clip một KOL người Trung Quốc lựa chọn trang phục cho dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, cách sử dụng từ “Chinese New Year” của nhân vật trong video được cho là có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, local brand Việt cũng chỉ dùng các cụm từ như “Lunar New Year” hay “Tet Holiday” trong các sản phẩm truyền thông tự sản xuất.

Mặc dù nhiều ý kiến bênh vực được đưa ra, một bộ phận lớn công chúng vẫn nhấn mạnh rằng đây vẫn là lỗi của nhãn hàng. Thương hiệu thời trang này không kiểm tra kỹ nội dung trước khi chia sẻ lại, khiến khán giả bức xúc.

Nhãn hàng của Thảo Nhi Lê giữ im lặng trước thông tin này, chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Một số thiết kế của local brand Việt bị chỉ trích đạo nhái. Ảnh: @daphalestudios.

Không phải lần đầu bị chỉ trích

Đây không phải lần đầu local brand tại TP.HCM này bị “ném đá”. Hồi đầu năm 2023, thương hiệu cũng bị nghi ngờ đạo nhái, kéo theo làn sóng phản đối dữ dội.

Nhiều sản phẩm mà hãng bày bán bị tố copy ý tưởng từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như Valentino hay Versace. Cộng đồng mạng tinh ý phát hiện ra một chiếc váy được Hoa hậu Ngọc Châu diện của thương hiệu có nhiều điểm tương đồng với thiết kế đến từ Valentino được Hailey Bieber mặc trước đó.

Không những vậy, một số thiết kế của người đẹp sinh năm 1994 cũng bị cho là “sao y bản chính” trang phục trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc. Một số mẫu nội y, đồ ngủ gắn mác DAPHALE STUDIOS được tìm thấy trên website nước ngoài.

Sự việc 2 năm trước cũng gây ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Các tín đồ thời trang chỉ trích hành vi đạo nhái, thậm chí kêu gọi tẩy chay nhãn hàng này.

Ở thời điểm đó, đơn vị của Thảo Nhi Lê cũng hoàn toàn giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Nhiều sản phẩm của DAPHALE STUDIOS có thiết kế tương đối giống mặt hàng thời trang trên sàn TMĐT Trung Quốc. Ảnh: @daphalestudios, TAOBAO.