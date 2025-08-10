Lời đồn ám ảnh biệt thự của gia đình tỷ phú giàu nhất Hong Kong

Căn biệt thự gia đình tỷ phú Lý Gia Thành gắn bó hơn 6 thập kỷ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền tin đồn gia đình sẽ rao bán nơi này.

Biệt thự gắn bó 60 năm với gia đình tỷ phú Lý Gia Thành. Ảnh: SCMP.

Tin đồn xuất hiện từ đầu tháng 8 trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, với nội dung cho rằng gia đình đang chuẩn bị bán ngôi nhà cùng một số bất động sản khác ở khu vực Greater Bay. Một số bình luận còn suy đoán về “động cơ ẩn” phía sau động thái này, theo South China Morning Post.

Sức lan tỏa của thông tin khiến ông Victor Li Tzar-kuoi - con trai cả của tỷ phú Lý Gia Thành và Chủ tịch tập đoàn CK Hutchison - phải lên tiếng vào ngày 4/8, khẳng định đây là “tin hoàn toàn bịa đặt” và kêu gọi công chúng không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo hồ sơ địa chính, căn biệt thự được bà Chung Việt Minh - vợ quá cố của ông Lý Gia Thành - mua vào năm 1963 với giá 650.000 HKD (khoảng 82.800 USD ). Trước đó, ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Thomas Le Cheuk-kuen, nguyên Chủ tịch Hội Kế toán viên và Kiểm toán viên người Hoa Hong Kong. Từ khi mua đến nay, nơi đây luôn là nơi ở chính của gia đình, nơi ông Lý và vợ nuôi dạy hai con trai Victor và Richard Li Tzar-kai.

Biệt thự có ba tầng, nằm trên khu đất cao, một bên là bãi cỏ và hồ bơi được bổ sung trong quá trình cải tạo. Khu vực Deep Water Bay được Forbes đánh giá là một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất Hong Kong, quy tụ nhiều gia đình tài phiệt.

Sau khi bà Chung qua đời năm 1990, quyền sở hữu căn nhà được chuyển cho ông Victor với vai trò quản lý di sản vào năm 1991, trước khi đăng ký sang tên ông Lý vào năm 1994.

Từ năm 2010 đến 2013, bất động sản này được cải tạo quy mô lớn, tiêu tốn 54 triệu HKD tiền phí đất. Theo hồ sơ chính quyền, diện tích sàn xây dựng là 821 m2, cùng hơn 850 m2 diện tích miễn trừ, trong đó hơn 557 m2 được sử dụng làm bãi đỗ xe và khu bốc dỡ hàng. Gia đình cũng thuê thêm khu đất trống liền kề để xây vườn rộng khoảng 930 m2.

Giá trị thuê hàng năm của bất động sản này đạt 9,276 triệu HKD vào tháng 3/2025, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhiều năm qua, căn nhà từng là mục tiêu của hai vụ đột nhập, vào năm 1993 và 2015, nhưng đều bất thành.

Hiện ông Victor cùng vợ Cynthia Wong và các con vẫn sống tại đây với ông Lý, người vừa tròn 97 tuổi, phải sử dụng xe lăn và cần trợ giúp để di chuyển.

Tỷ phú Lý Gia Thành sinh năm 1928 tại Quảng Đông (Trung Quốc), bỏ học sớm để làm nghề bán hoa nhựa, sau đó gây dựng sự nghiệp từ bất động sản và nhiều lĩnh vực khác, trở thành người giàu nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Theo Forbes, tài sản ròng của ông hiện ước đạt 39,7 tỷ USD . Từ khi ông nghỉ hưu năm 2018, quyền điều hành tập đoàn được chuyển giao cho con trai cả Victor.