Lợi dụng cái chết của đối tác, lừa tiền con gái nạn nhân

Nghe tin đối tác qua đời, người đàn ông ở Đắk Lắk dựng chuyện “chưa trả đủ tiền mua đất” để lừa con gái nạn nhân.

Ngày 15/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Giang (56 tuổi, trú xã Ea Rốk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo điều tra ban đầu, năm 2008, ông Mai Văn T. (SN 1953, trú TP Hồ Chí Minh) đến xã Ea Rốk tìm mua 30 ha đất nông nghiệp để trồng cao su. Qua quen biết, ông T. nhờ Giang - người sống lâu năm tại địa phương tìm giúp nguồn đất. Ông T. đã giao cho Giang 1,1 tỷ đồng để mua đất và sau đó ủy quyền cho Giang trông coi, quản lý.

Đầu tháng 9/2021, khi hay tin ông T. qua đời do mắc COVID-19, Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Đối tượng gọi cho con gái ông T., bịa chuyện rằng cha cô còn nợ 80 triệu đồng tiền mua đất của người dân địa phương.

Con gái ông T. tưởng thật nên chuyển 85 triệu đồng cho Giang. Trong đó 80 triệu đồng để trả tiền mua đất, 5 triệu đồng còn lại là chi phí xăng xe cho ông Giang. Sau khi nhận được tiền, ông Giang chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện, tố cáo đến cơ quan công an. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.