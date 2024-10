Lợi dụng vỏ bọc công nhân, vận chuyển 6 bánh heroin bằng xe khách

Đối tượng là Lò Văn Tới (SN 1995, hộ khẩu thường trú ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bị bắt tạm giam về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn TP Hải Dương có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng xe khách tuyến Điện Biên - Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, các đối tượng đã gửi hàng hóa bên trong có chứa ma túy và sử dụng nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy để vận chuyển đi các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên… tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Quá trình theo dõi, vào hồi 6h ngày 31/7, tại Km 58 + 900 quốc lộ 5 (hướng Hà Nội - Hải Phòng) thuộc địa phận khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tổ công tác của Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc kiểm tra, phát hiện Lò Văn Thắm (SN 1988, hộ khẩu thường trú ở bản huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) khi đang nhận hàng là bao dứa trên xe ô tô khách tuyến Điện Biên - Hải Phòng. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong bao có chứa 6 bánh heroin.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành làm việc với Lò Văn Thắm. Tại cơ quan Công an, Thắm cho biết đã được Lò Văn Tới (SN 1995, hộ khẩu thường trú ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) thuê nhận hàng; Thắm không biết bên trong bao hàng có chứa ma túy.

Từ lời khai của Thắm, ngày 31/7, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ Lò Văn Tới - đối tượng chính trong vụ án. Tại cơ quan Công an, Lò Văn Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong vụ án này, Tới đã lợi dụng vỏ bọc là công nhân Công ty may Tinh Lợi, thuê trọ tại khu Tiến Đạt, phường Ái Quốc, TP Hải Dương và sử dụng nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy để vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.