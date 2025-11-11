Lời kể ám ảnh vụ GĐ trường quốc tế Hải Phòng bị ong đốt tử vong ở Lào

Bác sĩ Lào kể lại giây phút cố cứu giám đốc trường quốc tế ở Hải Phòng và con trai bị đàn ong vò vẽ khổng lồ đốt hơn 100 vết khi du lịch tại Luang Prabang.

“Cơ thể họ phủ kín những vết sưng đỏ. Tôi đã làm nghề hơn 20 năm nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau đớn đến vậy”, bác sĩ Phanomsay Phakan, làm việc tại phòng khám Phakan Arocavet (Lào), chia sẻ về vụ tấn công của đàn ong khổng lồ khiến hai du khách người Mỹ tử vong giữa tháng 10.

Nạn nhân là ông D.O. (47 tuổi), giám đốc một trường quốc tế tại Hải Phòng (Việt Nam), và con trai C. (15 tuổi). Theo giới chức địa phương, khi đang tham gia hoạt động zipline tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần cố đô Luang Prabang, hai cha con bị đàn ong vò vẽ châu Á - loài có thể dài tới 5 cm - tấn công dữ dội, The New York Post đưa tin.

Bác sĩ Phakan nói thêm toàn thân hai nạn nhân phủ đầy những đốm đỏ. "Cảm giác rất, rất đau đớn. Có rất nhiều vết đốt, hơn 100 vết, trên khắp cơ thể".

Dù được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, hai nạn nhân không qua khỏi do sốc phản vệ và tổn thương nặng.

Ông D.O., quê ở Idaho (Mỹ), là nhà giáo có nhiều năm làm việc trong hệ thống trường quốc tế ở châu Á. Thông tin về cái chết của ông và con trai khiến cộng đồng giáo viên quốc tế bàng hoàng, nhiều học sinh và phụ huynh bày tỏ thương tiếc trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau loạt tai nạn du lịch thương tâm khác tại Lào, khiến giới chức và du khách quốc tế cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động mạo hiểm tại nước này.

Hai nữ du khách Australia tử vong do uống rượu pha methanol tại thị trấn du lịch Vang Vieng hồi năm 2024. Một số vụ du khách gặp nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm hoặc bị côn trùng tấn công cũng được báo cáo tại Lào thời gian gần đây.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Lào, lượng khách quốc tế đến nước này tăng mạnh trong hai năm gần đây - từ 1,3 triệu lượt năm 2022 lên 3,4 triệu lượt năm 2023, tiến gần mức 4,8 triệu lượt trước đại dịch. Sự bùng nổ du lịch kéo theo nhiều loại hình dịch vụ phiêu lưu, khám phá thiên nhiên, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về an toàn và kiểm soát rủi ro.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Lào ở mức cảnh báo du lịch cấp độ 2 - “Cần nâng cao cảnh giác”, khuyến nghị du khách thận trọng khi đến quốc gia này, đặc biệt tại các khu du lịch vùng rừng núi hoặc sông nước.