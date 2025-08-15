Lời kể của nhân chứng vụ cô gái bị sàm sỡ trên metro TP.HCM

Nữ sinh là nhân chứng vụ việc cho biết từng bị tên biến thái này quấy rối cách đây 1 tháng. Cô bất ngờ hơn khi biết nạn nhân lần này cùng quê lẫn ngày tháng sinh với mình.

A. nhận ra tên biến thái từng sàm sỡ mình, lấy điện thoại ghi lại hình ảnh.

Chiều 14/8, đang đi trên tuyến metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP.HCM), A. (sinh năm 2006, tên được giữ kín để đảm bảo riêng tư) bị sốc khi bắt gặp kẻ biến thái từng sàm sỡ cô cách đây một tháng, cũng trên tuyến tàu điện.

"Lần này, hắn ra tay với một bạn gái khác. Thủ thuật vẫn như cũ, giấu tay dưới cặp và áo khoác để luồn vô đùi người ta để sờ, với tôi cũng y chang", A. kể lại với Tri Thức - Znews.

Trong lúc A. đang giơ điện thoại quay clip lại làm bằng chứng tố cáo, cô gái bị sàm sỡ bất ngờ có phản ứng mạnh để chống trả tên biến thái.

Khi tàu dừng, đối tượng chạy nhanh vào phòng vệ sinh nam ở nhà ga để trốn, nạn nhân liền gửi lại ba lô và đồ đạc nhờ A. giữ để đuổi theo. Sau đó, công an và bảo vệ ga tàu đã có mặt, bắt giữ đối tượng, đưa về cơ quan công an để lấy lời khai.

Đối tượng bị tố sàm sỡ cô gái trên tàu metro số 1 bị tạm giữ để điều tra.

Tại công an phường, A. và cô gái đã tường thuật lại vụ việc. "Sau khi điều tra thêm, công an mới biết người đàn ông 33 tuổi này còn quay lén trong nhà vệ sinh nữ và làm giả nhiều thẻ sinh viên của các trường đại học", cô kể.

A. và nạn nhân sau đó cũng giữ liên lạc và trở thành bạn bè. Cô tiết lộ vụ việc diễn ra còn có nhiều điều trùng hợp, khiến chính cô cũng ngờ ngàng.

"Mình ngồi đối diện cô bạn ấy đã trùng hợp rồi. Khi lấy lời khai, mình với bạn ấy còn phát hiện cùng quê, trùng cả ngày tháng sinh, đến công an cũng sửng sốt vì điều này", A. kể.

Cô nàng sinh năm 2006 nói rằng khi bị tên biến thái sàm sỡ cách đây một tháng, vì sợ bị những người trên tàu đổ dồn ánh mắt nên cô đã im lặng mà không dám lên tiếng. "Mình nghĩ đó là tâm lý chung của nhiều nạn nhân, không muốn làm lớn chuyện", cô giải thích.

Sau sự việc lần đó, A.vẫn thường xuyên di chuyển bằng metro. Dù không đến mức bị ám ảnh tâm lý, cô không dám mặc đồ ngắn mỗi khi đi tàu nữa.

A. cho biết sau sự việc, cô đã đăng bài lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người chú ý an toàn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, đồng thời hy vọng tên biến thái sẽ được xử lý nghiêm.

Sáng 15/8, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1 - đơn vị vận hành) xác nhận với sự việc xảy ra ngày 14/8. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại ga Bến Thành và bảo vệ của ga đã phối hợp can thiệp kịp thời.

"Trước nay chúng tôi cũng luôn phối hợp với Công an TP.HCM để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại ga metro, đảm bảo an toàn cho hành khách", người đại diện cho biết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, công an phường Bến Thành cũng cho biết đang xử lý vụ việc cô gái tố bị người đàn ông sàm sỡ trên tàu metro số 1.