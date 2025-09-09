Lời kể của nữ khách hàng bị bác sĩ nha khoa ở TP.HCM hành hung

Sau 4 ngày nhập viện điều trị vì bị bác sĩ tại nha khoa Tuyết Chinh hành hung, chị N.T.T.T. cho biết sức khỏe đã dần ổn định nhưng vẫn còn đau đầu, ê ẩm khắp người.

Chị T. điều trị tại một bệnh viện ở phường Phú Nhuận sau khi bị hành hung. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trưa 9/9, chị N.T.T.T. cho hay sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe đã cải thiện, song vẫn còn đau nhức vùng đầu, cổ và ê ẩm khắp cơ thể. Các bác sĩ yêu cầu chị phải nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh trong vòng một tháng để đảm bảo hồi phục.

"Tôi đã đỡ hơn, có thể sẽ được xuất viện trong hôm nay, nhưng vẫn còn mệt, cơ cổ và vai căng cứng. Người trực tiếp hành hung tôi không hề sang thăm hỏi, chỉ có chồng của cô ấy đến bệnh viện", chị T. nói.

Chị T. cho biết là trong suốt thời gian nằm viện, chị chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ phòng khám. Ngoài ra, chị cho biết đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để xử lý theo quy định.

“Tôi đã gửi đơn tố cáo. Trong lúc xô xát, họ còn đánh vào đầu bạn tôi. Bạn tôi cũng phải nhập viện kiểm tra, sau 2 ngày mới được xuất viện”, chị T. chia sẻ thêm.

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/9, chị T. cùng bạn đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông, TP.HCM) để gặp bác sĩ T.C., người từng trực tiếp niềng răng cho chị từ năm 2021. Sau quá trình điều trị, chị phát hiện có dấu hiệu tiêu xương răng nên nhiều lần quay lại tái khám.

Tại phòng khám, khi đang ngồi ở sofa chờ, chị bất ngờ bị một phụ nữ mặc áo blouse trắng từ bên trong lao ra, tay cầm gậy sắt kè vào cổ. Người này sau đó kéo chị ngã xuống sàn, đập điện thoại, kính mắt và liên tục lớn tiếng xua đuổi “Mày cút ra khỏi nhà tao”.

Dù có người can ngăn, nữ bác sĩ vẫn tiếp tục ném đồ vật và lớn tiếng. Bị tấn công bất ngờ, chị T. cùng bạn buộc phải rời khỏi phòng khám và nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, căng cơ vùng cổ, vai. Toàn bộ sự việc được camera và điện thoại ghi lại, sau đó được chị T. đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

"Tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm y đức trong quá trình hành nghề, để không còn ai phải chịu hậu quả hư hỏng răng như tôi. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, phát sinh nhiều chi phí điều trị về sau, đồng thời làm tổn thất cả về tài sản lẫn tinh thần. Tôi yêu cầu được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại về sức khỏe và răng miệng mà tôi đã phải gánh chịu", nữ bệnh nhân này nói thêm.

Theo lời kể, chị T. biết đến phòng khám này nhờ bạn bè giới thiệu. Hai người bạn của chị từng niềng răng ở đây nên yên tâm, không tìm hiểu thêm. Hồ sơ phòng khám ghi bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, địa chỉ ở 49 Trần Thị Nghỉ là nhà riêng chứ không thuê.

"Theo lời giới thiệu, bác sĩ trực tiếp làm, không quảng cáo rầm rộ, giá cả hợp lý, làm việc có tâm, dễ thương. Vì vậy tôi quyết định điều trị tại đây”, chị T. nói.

Trước phản ánh của bệnh nhân và dư luận, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám nha khoa Tuyết Chinh để làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM, người thực hiện hành vi với chị T. được xác định là bác sĩ N.T.T.C., phụ trách chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Nữ bác sĩ C. giải trình bệnh nhân N.T.T.T. đã thực hiện chỉnh nha tại cơ sở từ năm 2021. Sau khi không hài lòng với kết quả điều trị, bệnh nhân đăng tải phản ánh lên mạng xã hội và quay lại phòng khám yêu cầu hoàn trả chi phí.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định kịch liệt lên án hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản người bệnh, bất kể nguyên nhân. Đại diện Sở cho biết sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.