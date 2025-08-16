Lời khai ban đầu của kẻ sát hại tài xế xe ôm trong hẻm ở TP.HCM

Bước đầu Tính khai điều ông P. vào hẻm dùng hung khí hù dọa để cướp tài sản, bán lấy vốn ra Hà Nội làm ăn. Tuy nhiên do ông P. phản kháng nên Tính hoảng loạn và đâm ông P. tử vong...

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây tạm giữ Châu Phú Tính (SN 2007, quê Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Đối tượng Tính.

Nạn nhân của Tính là ông L.H.P. (SN 1978, quê Bạc Liêu, hành nghề xe ôm công nghệ) bị Tính sát hại vào tối 15/8 tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Mai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Như báo CAND đã thông tin, tối 15/8, người dân trong hẻm 314 nghe tiếng la hét ngay đầu hẻm, đoạn tiếp giáp với đường Huỳnh Thị Mai nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện ông P. ngồi tựa lưng vào tường, cổ có vết cắt dẫn đến tử vong nên báo với Công an. Tại hiện trường chiếc xe gắn máy của ông P. vẫn còn, tài sản trong người ông P. không bị mất.

Hiện trường nơi ông P. bị sát hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường và các tổ công tác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được nhân dạng của nghi can gây án, truy xét và khống chế đưa về trụ sở.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tính khai cần tiền làm ăn, muốn cướp xe, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền ra Hà Nội. Theo đó, tối 15/8, Tính thuê xe ông P. chở đến địa điểm trên với giá 45 ngàn đồng. Đến nơi Tính lấy hung khí giấu sẵn trong người ra hù dọa, khống chế ông P. để cướp xe, điện thoại và tiền.

Hình ảnh ông P. ôm vết thương đuổi theo Tính.

Ông P. chống cự. Do hoảng loạn nên Tính đã dùng dao đâm một nhát vào cổ ông P. sau đó bỏ chạy. Tính ném dao vào một bụi chuối gần đó rồi bỏ trốn nhưng chỉ không lâu sau bị bắt.

Trở lại hiện trường vụ án mạng, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Bà H, người sống trong hẻm cho hay, thời điểm xảy ra án mạng trời mưa lớn, mọi người đều ở trong nhà nên không hay biết gì. Chỉ khi nghe tiếng hô hoán, tiếng bước chân chạy mọi người mới túa ra kiểm tra. Lúc này người lái xe ôm đã tử vong trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường, máu từ vết thương ra rất nhiều.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng.

Một camera của nhà dân trong hẻm ghi lại được hình ảnh ông P. điều khiển xe máy chở Tính đi qua đường Huỳnh Thị Mai, sau đó quay đầu lại đi vào trong hẻm 314. Trong clip chỉ thấy hình ảnh ông P. ôm cổ đuổi theo nghi can một đoạn rồi ngồi gục xuống.

Anh Hải đau buồn trước cái chết của anh trai.

Có mặt tại hiện trường, anh Lâm Hoàng Hải (em ruột ông P., cũng hành nghề xe ôm công nghệ) đau buồn cho biết, ông P. hành nghề xe ôm công nghệ nhiều năm nay, chưa vợ con, sống cùng anh Hải tại một phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TP.HCM.

“Hằng ngày anh P. rất thích chạy chở khách ban đêm vì trời mát mẻ. Có lẽ đối tượng khi đặt xe anh P. đã có ý đồ từ trước nên mới điều anh P. vào con hẻm vắng này để giết cướp tài sản. Vì anh P. phản kháng nên đối tượng này chưa thực hiện được hành vi cướp!”, anh Hải nhận định.