Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán vũ khí

Vũ Anh Tú (SN 1993, trú tại xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình) là một trong 6 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí quân dụng trái phép bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Vũ Anh Tú không chỉ là đầu mối chính, mà còn là người nắm giữ kỹ thuật “hô biến” các khẩu súng đồ chơi thành vũ khí có khả năng gây sát thương. Theo lời khai của Tú, những khẩu súng đồ chơi mang nhãn hiệu ZP5 (hình dạng giống khẩu súng Col xoay) được nhập lậu từ nước ngoài, sau đó được “độ” thêm các bộ phận phụ kiện để biến thành vũ khí.

Để tăng tính sát thương, Tú sẽ thay đổi các linh kiện bên trong gồm gia cố nòng súng, lắp thêm kim hỏa và sử dụng được các loại đạn của vũ khí quân dụng, gắn đầu đạn kim loại.

Tú và các đối tượng khác đã bị bắt giữ, khởi tố về các tội danh chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ thêm các đường dây liên quan và các cá nhân tham gia, nhằm ngăn chặn triệt để tội phạm buôn bán vũ khí trái phép.

Vũ Anh Tú tại cơ quan công an.

Chiều 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211,11 gram ma túy; khởi tố 43 bị can về các tội danh: chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đường dây buôn bán vũ khí này có 6 đối tượng chính gồm: Vũ Anh Tú (SN 1993) và Vũ Tiến Phát (SN 1997) cùng trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Mai Văn Đông (SN 1992, trú tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (SN 1998, trú tại: ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (SN 1993, trú tại phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); Trần Quốc Cường (SN 2001, trú tại phường 9, quận 11, TP.HCM); móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín. Trong đó, mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau và lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng tại Lào, Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 43 bị can về các tội danh: chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.