Lời khai của kẻ đánh tài xế taxi, cướp tài sản

Đối tượng Thắng khai đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, chưa có tiền án, tiền sự, do không có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Chiều 14/9, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ Phạm Hồng Thắng (SN 2006, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên), đối tượng đã gây ra vụ cướp manh động xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 20h10 ngày 13/9, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1983, trú tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), là lái ôtô taxi Xanh SM điều khiển xe chở 1 nam thanh niên đi từ khu vực đường Chu Văn An, phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) đến cổng trường mầm non Hoa Hồng (Liên Bảo).

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai đối tượng Phạm Hồng Thắng.

Khi ôtô đi đến cổng trường mầm non Hoa Hồng, người khách đã dùng chiếc ô và một viên đá đánh vào vùng đầu bên trái anh Thuận nhằm cướp chiếc điện thoại iPhone 6 của anh Thuận để ở hốc đồ giữa ghế lái và ghế phụ.

Tuy bị bất ngờ nhưng anh Thuận đã chống trả tên cướp, tri hô “Cướp, cướp,… cứu người”, đồng thời giằng lại chiếc điện thoại. Thời điểm này, nghe thấy tiếng kêu cứu, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra nói to “thằng kia, cướp gì đấy” để đánh động đối tượng. Thấy có người, nam giới trên ôtô mở cửa bỏ chạy ra đường Nguyễn Chí Thanh trốn thoát.

Mặc dù bị thương ở đầu, anh Thuận ngay sau đó đã trình báo vụ cướp đến Công an TP Vĩnh Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã huy động 100% quân số, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người làm chứng, người biết việc; phối hợp với Công an các phường rà soát trước và sau thời điểm anh Thuận đón nam giới trên trên các tuyến đường Chu Văn An, Nguyễn Văn Linh, Trần Quang Sơn, Ngô Gia Tự, Phan Chu Trinh, Đào Sùng Nhạc, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tri Phương...

Đối tượng Phạm Hồng Thắng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 13h20 ngày 14/9, (sau 17 tiếng), Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Phạm Hồng Thắng. Cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Hồng Thắng lên làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tạm giữ 1 chiếc ô, 1 viên đá, 1 bộ quần áo mà đối tượng sử dụng để gây án. Ngoài ra, quá trình kiểm tra phát hiện ngón tay út bên phải Thắng có dấu vết bị thương tích (Thắng khai do anh Thuận cắn để lại).

Theo cơ quan Công an, đối tượng Thắng khai đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, chưa có tiền án, tiền sự, do túng thiếu nên Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của anh Thuận nhưng không thành.

Cùng ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên ra lệnh giữ người khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hồng Thắng về hành vi “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 168 BLHS năm 2015 để tiến hành điều tra, xử lý.