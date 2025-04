Lời khai của nghi phạm chặn xe, sát hại tình nhân trên đường đi làm

Khởi tố bị can giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi gây tai nạn

Công an Thanh Hóa thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can Nguyễn Trọng Hà (SN 2005) để điều tra tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ".