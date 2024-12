Lời khai của nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ở Lạng Sơn

Sau sát hại vợ chồng hàng xóm, đối tượng Lăng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã lấy một số tài sản của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29/12, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/12, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin về việc người dân phát hiện vợ chồng ông Vi Văn Khánh (SN 1977) và bà Trần Thị Sòi (SN 1980) tử vong tại nhà riêng, thuộc thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, trong tình trạng trên người có nhiều vết thương.

Đối tượng Lăng Văn Hiếu tại cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh khởi tố vụ án, phối hợp với các lực lượng công an tỉnh và cục nghiệp vụ Bộ Công an, tổ điều tranh, truy bắt đối tượng gây án. Sau hai ngày đấu tranh, truy xét, khoảng 20h ngày 27/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lăng Văn Hiếu, nghi can gây ra vụ án mạng trên, đang lẩn trốn tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận bản thân là hàng xóm, cách nhà nạn nhân chừng 100 m, là người nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Khoảng 20h ngày 24/12, Hiếu lẻn vào gia đình ông Khánh với ý đồ trộm cắp tài sản nhưng bị gia đình nạn nhân phát hiện nên đã sử dụng dao chém tử vong hai vợ chồng ông Khánh.

Sau đó, đối tượng lấy hai chiếc điện thoại và một xe mô tô Honda Airblade của gia đình nạn nhân để bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiếu đã mang hai chiếc điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và bỏ lại chiếc xe máy ở dọc đường tại địa bàn xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được toàn bộ tang vật của vụ án. Sau khi hung thủ bị bắt, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã di lý về Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.