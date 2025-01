Lời khai của tài xế GrabBike điều chỉnh đèn giao thông ở TP.HCM

Vì sao 'bác sĩ Mr Lee' bị bắt?

0

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt tạm giam đối với bị can Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác “Mr Lee”; SN 1990) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân".