Lời khai của tài xế taxi công nghệ tông sập tường rào nhà dân ở TP.HCM

Bắt đối tượng truy nã lừa bán đất, chiếm đoạt tiền, vàng của người dân

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt và di lý đối tượng Lê Hoàng Ân (SN 1983, cư trú xã An Minh, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về địa phương. Ân là đối tượng bị truy nã đặc biệt.