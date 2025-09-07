Lời khai kẻ sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước ở Tây Ninh

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai sát hại chị Trịnh Thị Đ. tại phòng trọ do mâu thuẫn tình cảm, sau đó chở hơn 70 km vứt xác xuống kênh phi tang.

Tối 7/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tạm giữ Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, thường trú xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai từ tháng 1 chung sống như vợ chồng với chị Trịnh Thị Đ. (SN 1993, trú xã Hưng Điền, Tây Ninh) tại phòng trọ số 4, gần cầu An Hạ thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (cũ). Trong thời gian này, Nhã nhiều lần can ngăn vì biết chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 29/8, Nhã phát hiện chị Đ. đi cùng một người đàn ông từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, hai bên lời qua tiếng lại. Đến khoảng 23h, do mâu thuẫn, chị Đ. dùng dao chém Nhã.

Trong lúc chống trả, Nhã giật được dao và dùng tay đánh mạnh vào sau đầu khiến chị Đ. ngất xỉu. Kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Nhã bỏ thi thể vào bao màu đỏ, cột miệng lại rồi dùng xe máy của nạn nhân chở đi phi tang.

Khoảng nửa đêm cùng ngày, Nhã chạy xe hơn 70 km đến kênh thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, vứt xác xuống nước nhằm che giấu hành vi.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, người dân xã Bình Hiệp phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không nguyên vẹn, bốc mùi phân hủy nên báo công an. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là vụ án mạng, lần ra tung tích nghi can và khống chế bắt giữ Nguyễn Thành Nhã, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.