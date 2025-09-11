Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú

GS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ học nội trú là cơ hội tốt nhất, nhưng không phải tấm vé chắc chắn để thành công. Ông khẳng định chỉ sự kiên trì, nỗ lực mới tạo nên chuyên gia giỏi.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

Ngày 9/9, "Match Day" - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội - trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Không chỉ những khoảnh khắc hồi hộp của các tân bác sĩ gây chú ý, mà lời nhắn nhủ đầy cảm hứng của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, thực sự chạm đến trái tim người nghe.

Không có con đường nhàn để thành bác sĩ giỏi

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Hữu Tú chia sẻ việc chọn chuyên ngành vui vẻ nhất là "người chọn nghề", nhưng nhiều khi là "nghề chọn người".

Trước đây, chỉ có người đứng đầu kỳ thi nội trú mới được quyền chọn chuyên ngành; những người ở vị trí tiếp theo phải đi học chuyên khoa theo sự phân công.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết giáo sư, chuyên gia đầu ngành của trường, của hệ thống y tế hiện nay không phải xuất phát từ vị trí số một, mà phần lớn từng ở số hai, số ba, thậm chí thấp hơn. Nhưng tất cả đều gắn bó, yêu nghề và bảo vệ đến cùng rằng ngành, nghề của mình là hay nhất...

"Điều đó có nghĩa là không phải chúng ta chọn nghề, mà nghề chọn chúng ta. Các em cứ yên tâm, nếu chưa chọn được chuyên ngành như mong muốn thì chính ngành ấy đã chọn em. Và chỉ cần các em cố gắng, chắc chắn sẽ thành công như các thầy cô hôm nay", ông nhắn nhủ.

Ngành được yêu thích và chọn bởi người khác chưa chắc đã là giá trị của mình. Chính các em, trong quá trình học tập và hành nghề, sẽ tạo nên giá trị đó. GS.TS Nguyễn Hữu Tú

Điểm thứ hai mà GS Tú muốn gửi gắm là sự lựa chọn của người khác, dù có đi trước, cũng chưa chắc mang giá trị cho người đến sau. Điều quan trọng không nằm ở thứ tự chọn ngành, mà ở cách mỗi người tự xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi. "Ngành được yêu thích và chọn bởi người khác chưa chắc đã là giá trị của mình. Chính các em, trong quá trình học tập và hành nghề, sẽ tạo nên giá trị đó", ông nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cũng chia sẻ thêm với phụ huynh và các tân bác sĩ: bất cứ nội trú nào, dù ở chuyên ngành nào, cũng đều gian khổ như nhau. Con đường trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, nổi tiếng như các thế hệ đi trước không hề dễ dàng. Tất cả đều phải trải qua vất vả, phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện, phải cống hiến, nỗ lực và kiên trì.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, cho biết kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự. Đặc biệt đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện. Ảnh: HMU.

"Không có nội trú nào nhàn cả. Đây cũng là câu trả lời của tôi với nhiều phụ huynh, nếu mà muốn trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, rồi nổi tiếng thì nội trú nào cũng vất vả như nhau. Và phải lăn lộn như nhau, phải cống hiến, phải cố gắng, phải kiên trì như nhau, chứ không có ngành nào nhàn… Nhàn có nghĩa là các bạn sẽ không thành chuyên gia giỏi", GS Tú nói.

Nội trú không phải tấm vé chắc chắn thành công, chỉ là cơ hội tốt nhất

Trao đổi với Tri Thức - Znews, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết gần đây, sự kiện đăng ký tuyển sinh bác sĩ nội trú tại trường nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Ông cho rằng đây là tín hiệu tích cực, bởi xã hội luôn mong muốn nhân lực y tế có chất lượng thật tốt để phục vụ cộng đồng, trong đó có cá nhân và người thân mình.

Ông nhấn mạnh Trường Đại học Y Hà Nội từ lâu được xem là cái nôi đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước. Đặc biệt, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại đây có lịch sử hơn 50 năm, là chương trình tiên phong trong cả nước. Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 5.000 bác sĩ nội trú, phần lớn trở thành những chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế, thậm chí đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Bộ Y tế, các trường đại học và các tổ chức y tế lớn.

Thành công hay không phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của từng cá nhân, phải toàn tâm, toàn ý, vừa học vừa làm, sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức. GS.TS Nguyễn Hữu Tú

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn học bác sĩ nội trú chỉ là cơ hội tốt nhất, chứ không phải tấm vé chắc chắn để trở thành bác sĩ giỏi. "Chương trình này cho các em môi trường rèn luyện lý tưởng, được dìu dắt bài bản và khắt khe. Nhưng thành công hay không lại phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của từng cá nhân, phải toàn tâm, toàn ý, vừa học vừa làm, sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức".

Theo ông, 3 năm học nội trú chính là quãng thời gian khắc nghiệt nhất nhưng cũng quý giá nhất, bởi nó "tôi luyện để các em trưởng thành vượt bậc, cả về năng lực chuyên môn lẫn bản lĩnh nghề nghiệp".

GS Tú thẳng thắn học bác sĩ nội trú chỉ là cơ hội, chứ không phải tấm vé chắc chắn để trở thành bác sĩ giỏi. Ảnh: HMU.

GS Tú lưu ý không ít bác sĩ trẻ dễ nản lòng khi đối diện với áp lực kép: vừa là khối lượng công việc nặng nề, vừa là gánh nặng tài chính và đời sống cá nhân. "Đây là sự thật cần phải đối mặt và vượt qua. Thành công không bao giờ đến dễ dàng", vị chuyên gia nhắn nhủ.

So sánh giữa thế hệ bác sĩ nội trú trước đây và thế hệ hiện nay, GS Tú cho rằng rất khó đặt lên bàn cân. "Ngày trước, mỗi năm chỉ tuyển 15-20 người, sự cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Còn nay, số lượng đông hơn, môi trường cũng khác đi. Nhưng dù thời nào, nếu bác sĩ nội trú không chủ động, không kiên trì, thì khó lòng đạt được kỳ vọng mà truyền thống đã để lại".

Trước băn khoăn về việc truyền thông và mạng xã hội quan tâm quá mức có tạo ra áp lực vô hình cho bác sĩ trẻ, GS Tú cho rằng sự quan tâm đó là chính đáng, vì xã hội mong muốn điều tốt đẹp hơn. Đó là thách thức mà bác sĩ nội trú phải vượt qua và đây chỉ là thách thức nhỏ so với những thách thức đang chờ các bạn ở bệnh viện.

"Cách đơn giản nhất là tập trung làm tốt công việc của mình. Xã hội quan tâm vì họ kỳ vọng và mong điều tốt đẹp hơn. Điều quan trọng không phải là để áp lực hay sự chú ý khiến mình buông lỏng hoặc tự mãn, mà phải quay về với nhiệm vụ cốt lõi của mình: học thật tốt, làm việc thật tốt để đạt mục tiêu trở thành bác sĩ chuyên khoa giỏi", ông chia sẻ.