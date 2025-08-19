Lối rẽ mới khi đột ngột mất việc ở tuổi 35

Sau khi bị cắt giảm nhân sự, nhiều lao động biến mất việc thành cơ hội khởi nghiệp, tìm hướng đi mới, thậm chí chủ động rời đi trước thay vì chỉ dừng lại ở nỗi lo mất thu nhập.

Việc tìm được hướng đi mới sau khi bị cắt giảm là điều khiến nhiều nhân sự loay hoay. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Là quản lý tại một công ty tư nhân ở Hà Nội với mức lương 15 triệu đồng/tháng, công việc ổn định, giờ làm hành chính và ít áp lực, Phạm Linh (35 tuổi) luôn nghĩ sẽ gắn bó với công việc này cho đến lúc nghỉ hưu. Tuy nhiên, đầu năm nay, công ty cắt giảm nhân sự, chị bất ngờ nằm trong danh sách.

Dành vài tuần để nhìn lại mọi thứ, chị Linh cho rằng bản thân cần có một công việc thu nhập đủ sống, linh hoạt thời gian để chăm sóc con cái và phát triển bản thân. Đó là lúc chị quyết định chuyển hướng sang kinh doanh trà hoa quả online, cùng một người bạn thân khởi đầu với số vốn vài trăm triệu đồng.

Phạm Linh là một trong số hàng nghìn nhân sự bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm nay, theo báo cáoThị trường lao động quý II/2025 của nền tảng tìm kiếm việc làm Vieclam24h, được tổng hợp và phân tích từ phản hồi của hơn 2.000 người lao động và gần 1.000 doanh nghiệp trong tháng 5-6.

Theo đó, hơn 72,7% nhân sự chủ động quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, chỉ 24,7% tìm được công việc phù hợp trong thời gian ngắn, cho thấy hành trình tái hòa nhập sau sa thải đầy thách thức.

Trong khi nhiều người mất thời gian loay hoay sau thất nghiệp, một số nhân sự khác lựa chọn chủ động hơn, sớm tìm kiếm cơ hội cho bản thân sau khi đánh giá tình hình công ty, thị trường.

Thử sức lĩnh vực mới

Theo báo cáo của Vieclam24h, nhóm 45-54 tuổi và 35-44 tuổi bị cắt giảm không tương xứng nhiều nhất. Đặc biệt, tỷ lệ cắt giảm của nhóm tuổi 45-54 là 9,5%, trong khi tỷ lệ ở lại chỉ đạt 4,1%.

Sau khi mất việc, dù có kinh nghiệm, Phạm Linh vẫn gặp khó khăn khi ứng tuyển vì hầu hết doanh nghiệp chỉ tìm ứng viên dưới 35 tuổi. “Ban đầu tôi thực sự rất hoang mang, vì ở tuổi này, ai cũng mong một công việc an toàn, ít biến động”, chị chia sẻ.

Phạm Linh cần mẫn với công việc mới mỗi ngày.

Sau khi quyết định khởi nghiệp bán trà hoa quả, chị Linh phải học gần như mọi thứ hoàn toàn mới, sắp xếp lại cuộc sống theo hướng khác.

Không gian sống được tận dụng tối đa cho công việc. Phòng ngủ biến thành kho chứa nguyên liệu, phòng khách thành nơi pha chế và đóng gói hàng.

Chị Linh đăng ký học pha chế cơ bản, tự nhập trái cây tươi từ quê ở Lạng Sơn, đồng thời lo mọi khâu từ bán hàng, chăm sóc khách đến thủ tục đăng ký kinh doanh. “Từ việc tạo dựng thương hiệu, marketing online đến quản lý vận hành tất cả đều mới mẻ so với thời còn làm văn phòng”, chị nói.

Một tháng sau, chị Linh bắt đầu đăng bài bán hàng trên các hội nhóm quanh khu chung cư, chợ dân sinh. Những ngày đầu, chị tự pha trà, chụp ảnh, viết nội dung, trả lời khách và lên đơn hàng. Không còn khái niệm cuối tuần hay giờ tan ca.

Em gái chị phụ trách khâu giao hàng, nhập hàng. “Có hôm chốt đơn và gọt hoa quả đến 1-2h sáng. Thi thoảng mệt nhưng được nhiều người ủng hộ nên tôi thấy biết ơn lắm”, chị Linh kể.

Không còn bảo hiểm, không lương hưu, Phạm Linh chấp nhận đánh đổi sự ổn định để bắt đầu một hành trình không có điểm tựa quen thuộc. Với chị, mất việc ở tuổi U40 là cú sốc nhưng cũng là cơ hội để làm lại theo cách chủ động hơn. “Không ai mong bị đẩy khỏi vùng an toàn, nhưng khi buộc phải thay đổi, tôi đã chọn cách bước tiếp thay vì chờ đợi”, chị nói.

Mỹ Tâm bán thêm cà phê dạo bên cạnh công việc bảo hiểm sau layoff (sa thải).

Trong khi đó, Mỹ Tâm (23 tuổi) là một trong những nhân sự Gen Z nằm trong danh sách cắt giảm của một công ty tại Hà Nội hồi tháng 2, nơi cô đảm nhiệm vị trí content marketing (tiếp thị nội dung). Cô không quá bất ngờ, bởi đã dự đoán được kết quả này khi thấy công ty bước vào giai đoạn khó khăn tài chính, phải cắt giảm khoảng 30% vị trí hành chính.

"Do công ty phải cắt giảm về nhiều mặt, các hoạt động trong công việc bị hạn chế kha khá, khiến môi trường làm việc nói chung không thoải mái và không còn phù hợp với tôi nữa. Nếu không bị cắt giảm, tôi cũng đã có ý định xin nghỉ", cô nói.

Với 3 chỉ vàng và một chút tiền tiết kiệm, Tâm có đủ tiền chi tiêu cơ bản trong khoảng 4-5 tháng tìm việc. Qua người quen, cô quyết định thử sức cộng tác bán bảo hiểm. Tuy nhiên vì chưa có nhiều kinh nghiệm, thu nhập của cô cũng khiêm tốn.

Nhằm tăng thu nhập, cô gái sinh năm 2002 mở thêm xe cà phê mang đi từ tháng 5, tranh thủ vài tiếng buổi sáng. Hiện với hai công việc, Tâm cảm thấy tạm ổn với cuộc sống ở thủ đô và dự định duy trì ít nhất tới cuối năm nay.

"Với tôi, việc sa thải mở ra khá nhiều cơ hội mới và cách nhìn mới, có thể nói là thay đổi cuộc sống và các dự định của tôi rất nhiều. Hiện không còn làm văn phòng ổn định, nhưng tôi thấy khá thoải mái, thậm chí đỡ stress hơn trước", cô chia sẻ.

Chủ động

Sau 8 năm gắn bó với công việc biên tập nội dung tại một trang tin điện tử tại Hà Nội, chị Hằng Trần (31 tuổi) quyết định rẽ hướng. Trước đó, chị cũng đã chuẩn bị tâm lý và chủ động làm mới bản thân để không rơi vào thế bị động. Vài tháng sau khi nộp đơn nghỉ, chị biết tin nhiều đồng nghiệp cũ bất ngờ bị cắt giảm nhân sự.

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi chị bắt đầu cảm thấy công việc hiện tại không còn mang lại cảm hứng.

Hằng Trần đang cố gắng thích nghi với công việc mới sau khi quyết định nghỉ việc cũ.

“Tôi muốn thử sức với truyền thông chuyên sâu hơn, và nhất là làm một công việc có ý nghĩa hơn với cộng đồng”, chị chia sẻ.

Công việc mới của chị Hằng là phụ trách truyền thông tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Dù có nền tảng nội dung vững, chị vẫn cảm thấy “ngợp” trước lượng kiến thức chuyên ngành đặc thù.

Tuy nhiên, chính sự thách thức ấy lại giúp chị Hằng có cơ hội nhìn lại bản thân. Từ một người quen làm việc nhanh, đa nhiệm, chị buộc phải học cách làm chậm lại để hiểu rõ hơn nội dung mình xử lý.

“Công việc này dạy tôi phải kiên nhẫn và chi tiết hơn. Một lỗi nhỏ về thuật ngữ y khoa cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nên không thể làm hời hợt được”, chị chia sẻ.

Chị Hằng thừa nhận hành trình chuyển việc này không hề dễ dàng. Từ khủng hoảng tâm lý ban đầu đến việc thích nghi với môi trường hoàn toàn mới, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự kiên trì và ý chí. Tuy vậy, sau gần một năm, chị cảm thấy đây là một lựa chọn đúng đắn. “Nó không chỉ giúp tôi trưởng thành về mặt nghề nghiệp mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận ý nghĩa của công việc”, chị nói.

Còn đối với Minh Thư (Vĩnh Long), cô không trực tiếp bị cắt giảm nhân sự song phần nào đưa ra quyết định nghỉ việc vì xu hướng này.

Cụ thể vào năm 2022, khi công ty mũ bảo hiểm ở TP.HCM nơi cô làm việc với vị trí vận hành sàn cắt giảm lượng lớn nhân sự, công việc đổ dồn vào những người ở lại như cô khiến cô kiệt sức, không thể tiếp tục.

Sau đó, Thư loay hoay với một số công việc như trợ lý KOL, vận hành sàn từ xa, nhân viên cửa hàng quần áo song đều quyết định nghỉ sau khoảng vài tháng đến 1 năm vì đãi ngộ không tương xứng với lượng công việc hoặc không có tiềm năng phát triển. Hiện, cô đang thử việc ở vị trí marketing cho một chuỗi cửa hàng xe máy ở quê nhà, đồng thời nhận viết kịch bản TikTok online và cảm thấy khá hài lòng.

"Giữa làn sóng layoff, nhiều người thấy tôi nhảy việc liên tục thì khuyên ngăn, nói nên cố làm đến khi thị trường ổn định. Tuy nhiên tôi nghĩ khi đã cảm thấy không thể gắn bó thêm, việc gắng gượng chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức, căng thẳng. Việc chủ động rời đi ít nhất giúp tôi có được sự chuẩn bị và chủ động lựa chọn điều sẽ thử sức", Thư chia sẻ.