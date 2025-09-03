Lời tỏ tình, ước hẹn trăm năm sau lễ diễu binh ngày Quốc khánh

Gặp lại sau nhiều ngày xa nhau, Tuyết Nhi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi bạn trai bất ngờ trao vào tay cô một chiếc nhẫn, kèm lời tỏ tình chân thành.

Khi phần diễu binh kết thúc, từng tốp chiến sĩ trở về điểm tập kết. Ở đó, có người thân, bạn bè, người yêu các chiến sĩ đứng chờ từ sớm, ánh mắt dõi tìm nhau trong đám đông. Họ gặp lại, chỉ kịp siết chặt nhau trong cái ôm vội, nhưng đủ để xua đi khoảng cách của những ngày dài xa cách.

Nhiều cung bậc tại điểm tập kết đội hình diễu binh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Được tỏ tình tại điểm tập kết

Giữa điểm tập kết vang tiếng loa, tiếng gọi nhau ồn ã, Tuyết Nhi ôm lỉnh kỉnh những bó hoa và gấu bông. Từ Kiên Giang ra Hà Nội, Nhi không chỉ muốn gặp bạn trai - Lê Trần Tuấn Huỳnh, chiến sĩ trong đội hình diễu binh - mà còn muốn san sẻ niềm vui ấy cho cả đồng đội của anh trong khối Sĩ quan hậu cần kỹ thuật.

Tình cảm của Nhi và Huỳnh bắt đầu từ một lần bạn bè mai mối, khi cô đến trường anh đúng dịp đơn vị đang tập A80. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi vội vàng giữa giờ nghỉ đã dần đưa hai người xích lại gần.

Tại điểm tập kết đông nghịt, Nhi kiễng chân vẫy tay, cuối cùng cũng nhận ra Huỳnh trong hàng quân chỉnh tề. Cuộc gặp chỉ vài phút, đủ để cô trao cho anh bó hoa và lời động viên. Huỳnh siết chặt món quà, rồi bất ngờ đưa cho Nhi chiếc nhẫn nhỏ giấu sẵn trong túi áo. Lời tỏ tình giản dị nhưng chân thành ấy khiến mắt cô gái hoe đỏ, nụ cười xen lẫn xúc động. “Em bất ngờ nhưng vui lắm”, Nhi cười.

Chung tâm trạng với Tuyết Nhi, Hồng Thêu (Cao Bằng) dõi mắt theo từng đoàn quân diễu binh qua. Ánh mắt cô không rời khối đội hình đang tiến dần về phía điểm tập kết, mong tìm được bóng dáng quen thuộc giữa hàng trăm chiến sĩ.

Thêu có mặt từ ba giờ sáng, chuẩn bị chỉn chu trong tà áo dài trắng, nhưng vẫn nghĩ khó lòng gặp được bạn trai giữa rừng người ken đặc. May mắn, trong ít phút ngắn ngủi tại điểm tập kết, cô nhận ra anh - nước da sạm nắng, gương mặt nghiêm nghị sau nhiều tháng trời miệt mài tập luyện.

Hồng Thêu không giấu được sự hạnh phúc khi gặp lại bạn trai. Ảnh: Ánh Hoàng.

Khoảnh khắc ấy, Thêu bật dậy, chạy ào đến, vòng tay ôm chầm lấy anh, nước mắt rưng rưng. Anh cũng không kìm được xúc động, siết chặt lấy người yêu sau bao ngày chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại. Cả hai dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, đồng thời cùng hẹn ngày sum họp trong lễ cưới vào tháng 11.

“Rất hạnh phúc, không ngờ có thể gặp anh ở đây”, Thêu nói trong hạnh phúc.

Giữa đám đông, Thơ (19 tuổi) cùng ông và em trai len lỏi từng bước, mong tìm được khoảng trống để giao lưu. Trước mắt cô là hàng quân chỉnh tề, nơi có Bùi Thanh Hiếu - bạn trai, chiến sĩ thuộc khối Phòng hóa.

Câu chuyện của Thơ và Hiếu bắt đầu từ một lần cô lên Làng Văn hóa xem tập luyện. Khi ấy, Hiếu đã chủ động xin liên lạc. Từ những tin nhắn ban đầu, hai người dần trở nên gắn bó.

Thơ dõi mắt trông theo dàn xe chở các chiến sĩ đang dần xa. Ảnh: Thúy Hạnh.

Trong những buổi tập dưới nắng gió hay cả những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Thơ đều tìm cách xuất hiện, lặng lẽ đứng bên ngoài để cổ vũ bạn trai. Không phải lần nào sự chờ đợi cũng được đền đáp. Có khi cả hai chỉ kịp gặp nhau trong thoáng chốc, thậm chí chẳng kịp chụp một bức ảnh.

Hôm nay, giữa dòng người ken đặc, Thơ vẫn nỗ lực mọi cách chỉ để có vài phút ngắn ngủi được nhìn thấy anh. "Yêu một người lính đồng nghĩa phải học cách mạnh mẽ, quen với những khoảng cách và cả những ngày im lặng vì lịch tập luyện dày đặc", cô nói.

Cuộc đoàn tụ chóng vánh

Những tháng ngày rèn luyện dưới nắng gió thao trường, động lực duy nhất của chị Phạm Thị Hương, chiến sĩ trong đội hình Biệt động Sài Gòn, chính là hôm nay - được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và dần khép lại những tháng ngày xa gia đình.

Chị ôm chầm lấy con, lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau quãng đường diễu binh dài. Trước giờ chia tay, đứa trẻ ôm mẹ, khóc òa, chị Hương vỗ về con và hứa hẹn sẽ bù đắp vào kỳ nghỉ tới.

Chị Hương vỗ về con trai. Ảnh: Thúy Hạnh.

Ông Nguyễn Thanh Phú (60 tuổi, quê Tây Ninh), bố của Hương, lặng lẽ dõi theo con trong hàng ngũ, niềm tự hào ánh lên rõ trong đôi mắt. Từ sáng sớm, an ninh được siết chặt khiến việc di chuyển tương đối khó khăn, nhưng ông vẫn kiên nhẫn dừng lại ở từng chốt, xin cho cháu nhỏ vào vì “cháu nhớ mẹ, đã xa mẹ hơn ba tháng”. May mắn, hai ông cháu được hỗ trợ xe chuyên dụng đưa đến điểm tập kết, để có khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa.

Gia đình ông Phú có truyền thống quân ngũ, với năm người phục vụ trong quân đội. Bởi vậy, việc con gái góp mặt trong đội hình diễu binh lần này càng là một niềm vinh dự lớn. “Ở nhà chỉ có hai ông cháu tự chăm nhau, tương đối vất vả. Thế nhưng, nghĩ đến việc con gái được góp phần cống hiến cho Tổ quốc, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, ông nói.

Ôm bó hoa tươi thắm trong tay, Trần Hoa Vương (28 tuổi) cố rướn người, dõi mắt qua đám đông ken đặc tại điểm tập kết Sân vận động Quần Ngựa. Anh có mặt từ bốn giờ sáng, chỉ để kịp có ít phút gặp bạn gái Phạm Hải Yến, diễu binh trong đội hình Quân nhạc.

Cả hai quen nhau hơn một năm trước khi cùng làm việc chung. Có lúc mạch trò chuyện bị đứt qến gần đây họ mới nối lại và chỉ vừa một tháng nay mới chính thức bắt đầu mối tình.

Vương ôm bó hoa, dõi mắt tìm kiếm bạn gái. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong suốt những tháng Yến tập luyện ở Miếu Môn, Vương nhiều lần tìm đến. Có khi anh chỉ đứng lặng lẽ ở đầu đường Liễu Giai hay Văn Cao, dõi theo hàng ngũ đi qua. Không điện thoại, chẳng được gặp trực tiếp, chỉ cần thấy dáng hình quen thuộc trong đội hình cũng đủ khiến anh vui và tự hào.

Hôm nay, khác hẳn những lần trước chỉ dõi mắt từ xa, Yến hẹn Vương ra cổng sau với mong muốn cả hai có thể nhìn thấy nhau gần hơn. Vương đứng tại điểm tập kết, tay siết chặt bó hoa tươi, vừa hồi hộp vừa bồi hồi, mọi chờ đợi suốt bao ngày được dồn vào khoảnh khắc này.

“Chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim 'Mưa đỏ' để hiểu thêm về lịch sử nước nhà”, Vương kể.