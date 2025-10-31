Lời xin lỗi bằng AI gây thất vọng tại đại học Mỹ

Nhiều sinh viên tại Đại học Illinois, Urbana-Champaign (Mỹ) bị phát hiện gian lận học thuật. Đáng chú ý hơn, những sinh viên này lại dùng AI để viết thư xin lỗi.

Giáo sư phát hiện sinh viên viết thư xin lỗi bằng AI. Ảnh: Shutterstock.

Hai giảng viên tại Đại học Illinois, Urbana-Champaign phát hiện hàng chục bức thư xin lỗi giống hệt nhau được gửi đến sau khi nhóm sinh viên bị cáo buộc gian lận học thuật. Đáng chú ý hơn, tác giả thực sự của những lá thư này là trí tuệ nhân tạo (AI), theo New York Times.

Trong khóa học nhập môn về khoa học dữ liệu, nhiều sinh viên bị phát hiện gian lận trong kiểm tra và điểm danh giả. Sau đó, những sinh viên này đã gửi email xin lỗi đến hai giáo sư Karle Flanagan và Wade Fagen-Ulmschneider - những người được sinh viên gọi vui là “bộ đôi khoa học dữ liệu” của trường. Tuy nhiên, những lời xin lỗi này hóa ra lại do AI viết.

Sự việc vỡ lở trong buổi học ngày 17/10, khi hai giảng viên chiếu lên màn hình hàng loạt bức thư có nội dung giống hệt nhau. Clip ghi lại cảnh tượng đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

“Ban đầu, tôi thấy vui vì nghĩ các em biết nhận lỗi, nhưng rồi email thứ hai, thứ ba, tất cả đều giống nhau. Lúc đó, tôi biết chẳng còn gì chân thành nữa", giáo sư Karle Flanagan nói.

Các giáo sư chỉ ra điểm trùng lặp trong thư xin lỗi của các sinh viên.

Theo New York Times, khóa học nhập môn về khoa học dữ liệu của hai giáo sư có khoảng 1.200 sinh viên. Để đo lường mức độ tương tác, hai giáo sư phát triển ứng dụng Data Science Clicker, cho phép sinh viên đăng nhập bằng điện thoại hoặc máy tính để trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong khoảng 90 giây thông qua mã QR. Tuy nhiên, đầu tháng 10, họ phát hiện nhiều sinh viên vắng mặt vẫn hoàn thành câu hỏi.

Sau khi kiểm tra số lần tải lại trang web, địa chỉ IP và nhật ký máy chủ, hai giáo sư nhận thấy sinh viên dường như đã được báo trước câu hỏi và thời điểm trả lời.

Trước tình hình này, hai giáo sư đã gửi email cảnh báo. Họ nhấn mạnh rằng họ coi trọng liêm chính học thuật nên muốn cho các sinh viên một lời nhắc nhở.

Hiện, Đại học Illinois chưa có phát ngôn chính thức và chưa đưa ra hình thức xử lý với các sinh viên liên quan. Dù nhà trường có quy định đề cập đến gian lận và đạo văn, hai giảng viên cho biết vẫn chưa có điều khoản cụ thể về việc sử dụng AI.

Một số sinh viên của Đại học Illinois cho biết họ không ngạc nhiên trước vụ việc. Alex Von Holten (20 tuổi), sinh viên năm hai từng học lớp này, cho biết rất khó để không đạt điểm A khi tham gia khóa học này. Những người đạt điểm thấp thường không đến lớp và không làm bài tập.

Vinayak Bagdi (21 tuổi) cựu sinh viên ngành thống kê, nói rằng anh luôn ấn tượng với sự tận tâm của hai giảng viên trong việc giúp sinh viên hiểu rõ về thống kê.

“Các thầy cô đầu tư rất nhiều cho thành công của sinh viên nhưng các bạn thậm chí không đến lớp, rồi đến email xin lỗi cũng không tự viết được?”, anh nói, đồng thời chia sẻ anh rất thất vọng khi thấy sinh viên dùng AI để xin lỗi.