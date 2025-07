Lốp xe chạy đua thế nào theo xu thế điện hóa tại Việt Nam?

Các hãng lốp đang đẩy mạnh giới thiệu những dòng lốp chuyên biệt hoặc nâng cấp sản phẩm đa dụng để phù hợp hơn với đặc tính của xe điện.

Làn sóng xe năng lượng mới, đặc biệt là xe điện ngày càng trở nên mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới. Thị trường ôtô dần xoay chuyển, buộc các hãng linh, phụ kiện theo xe cũng cần có những bước nâng cấp nhằm phù hợp với sản phẩm.

Một bộ lốp dành riêng cho xe điện, hoặc ít nhất là lốp đa dụng được nâng cấp phù hợp với ôtô điện trở thành nhóm sản phẩm cần chú trọng. Vậy các thương hiệu lốp xe đã và đang làm gì để đón đầu làn sóng điện hóa?

Lốp dành riêng cho xe điện

Sailun Tire mới cho ra mắt loạt sản phẩm dành riêng cho dòng xe thuần điện tại Việt Nam.

Lốp phổ thông Sailun Atrezzo Elite được trang bị xuất xưởng cho các dòng xe VinFast, trong khi dòng Erange phù hợp cho các xe điện cao cấp sử dụng công nghệ Ecopoint3 - vật liệu được pha trộn bằng áp suất hóa lỏng giúp lốp "mát" hơn, giảm mài mòn và tăng khả năng bám đường.

Lốp Sailun được lắp trên xe điện phổ thông. Ảnh: Sailun.

Ngoài Sailun, trên thị trường cũng xuất hiện một số loại lốp dành riêng cho xe điện.

Pirelli cũng đã ra mắt dòng lốp dành riêng cho xe điện và hybrid mang tên P Zero All Season Plus Elect. Đây là phiên bản kế thừa của lốp hiệu suất cao P Zero từng được lắp trên chiếc Ferrari F40.

Theo đánh giá của nhóm chuyên gia Tire Rack từng được tờ MotorTrend chia sẻ, bộ lốp chuyên dụng này của Pirelli có khả năng chịu tải cao, đáp ứng sức nặng khổng lồ từ các bộ pin dưới sàn xe mà không đánh mất cảm giác vận hành thể thao vốn có. Bộ lốp này cũng đảm bảo được độ bám đường ở nhiều địa hình, kể cả tuyết hay băng.

Lốp P Zero Plus Elect có 3 tùy chọn kích cỡ, phù hợp mâm 18, 19 và 20 inch.

Yokohama, hãng lốp từ Nhật Bản, đã giới thiệu dòng lốp ADVAN Sport EV dành riêng cho xe điện, tương thích với mâm kích cỡ 18 hoặc 19 inch.

Theo nhà sản xuất từng công bố, nhờ công nghệ Silentfoam, bộ lốp chuyên dụng này có khả năng giảm lực cản lăn, từ đó tăng phạm vi hoạt động cho xe điện.

Lốp Yokohama Advan Sport EV có khả năng giảm lực cản lăn. Ảnh: Motor Illustrated.

Trước đó theo chia sẻ từ ông Dương Quang, chuyên gia về ôtô tại Việt Nam, chức năng phanh tái sinh trên xe điện sẽ hoạt động tốt nhất khi xe được lắp bộ lốp chuẩn, có khả năng giảm lực cản lăn.

"Xe điện có phanh tái sinh. Vì vậy khi bánh lăn được nhiều vòng hơn, xe có thể tái tạo điện nhiều hơn, phạm vi hoạt động tăng lên. Điều này nhờ vào chỉ số cản lăn trên từng bộ lốp", ông Dương Quang nói.

Thêm lựa chọn lốp hybrid phù hợp xe thuần điện

Ngoài các sản phẩm lốp dành riêng cho xe điện, các hãng lốp nhanh chóng bổ sung vào dải sản phẩm, hoặc nâng cấp lốp đa dụng để phù hợp với xu hướng điện hóa của thị trường. Một số sản phẩm không hoàn toàn mới nhưng đã lập tức được bổ sung phần thông số kỹ thuật dành cho xe điện để tiếp cận nhóm xe mới.

Michelin có dòng lốp Primacy 5 thay thế cho thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2019. Bộ lốp mới được tinh chỉnh thiết kế mặt gai, nâng cấp công nghệ giảm giao động, độ rung và tiếng ồn.

Primacy 5 có khả năng giảm 13% lực cản lăn khi tăng tốc, phanh và vào cua, tăng 24% độ bền. Bộ lốp thường được lắp trên các mẫu xe điện tầm trung như Tesla Model 3 hay Model Y.

Lốp đa dụng Michellin Primacy 5 được lắp trên Tesla Model 3. Ảnh: Phong Vân.

Continental cũng có bộ lốp ProContact RX được lắp trên mẫu Tesla Model 3 bản Performance. Theo đánh giá của Tire Rack, bộ lốp này được gia cố thêm miếng đệm xốp cách âm giúp giảm tiếng ồn vọng từ bánh lên khoang lái, phù hợp với hầu hết xe điện có kích cỡ mâm 16-221 inch.

Gần đây, Brigdestone giới thiệu bản nâng cấp của lốp Turanza T005 mang tên Turanza 6 dành cho sedan, MPV tầm trung và xe điện. Bộ lốp được tích hợp công nghệ Enliten, gia cường tank lốp giúp giảm hao mòn do gia tốc của xe điện.

Bề mặt gai được tinh chỉnh, phân bổ lực lăn giúp giảm tiếng ồn khi lăn bánh. Dù không phải dòng lốp riêng cho xe điện, Turanza 6 giảm lực cản lăn 14%, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng, tăng phạm vi hoạt động của ôtô thuần điện.

Lốp Turanza 6 có khả năng giảm lực cản lăn 14%, mang đến cảm giác "đầm" khi di chuyển. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể thấy không chỉ các hãng ôtô mà những thương hiệu phụ kiện, lốp xe cũng đang bắt đầu nghiêm túc với cuộc đua điện hóa. Dù không phải hãng nào cũng chọn xe điện là mục tiêu phát triển chính, nhưng các dòng lốp hiện nay bắt đầu mở rộng và nhắm đến nhóm người dùng xe điện.

Đương nhiên các bộ lốp đa dụng vẫn đang chiếm được cảm tình của người dùng, bởi đây là sản phẩm có thể phục vụ ôtô động cơ đốt trong quen thuộc hay xe năng lượng mới. Với xu hướng điện hóa hoàn toàn ôtô hay thêm môtơ điện vào các mẫu xe động cơ đốt trong, dự kiến cuộc đua về công nghệ lốp cho xe điện hay xe hybrid sẽ tiếp tục nóng trong tương lai.