Lũ ngập ngang người trước Đại nội Huế

Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, trước tình hình đó, Quần thể Di tích Cố đô Huế ra thông báo tạm ngừng đón khách từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Quốc Anh.