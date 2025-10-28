Lũ ngập ngang người trước Đại nội Huế

|
8h30, kinh thành Huế ngập nặng, nước lũ bủa vây. Hiện nước lũ trên sông Hương xuống chậm, nhiều điểm vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Hiếu Trương - Hiên trà Nhị Độ Mai.
|
Tuyến đường Lê Duẩn đoạn trước Kỳ Đài và Phu Văn Lâu ngập nặng, xe cộ bị cấm lưu thông qua tuyến đường này. Ảnh: Hiếu Trương - Hiên trà Nhị Độ Mai.
|
Để di chuyển qua đoạn đường này, người dân phải dùng thuyền chèo qua vùng nước sâu. Ảnh: Quốc Anh.
|
Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, trước tình hình đó, Quần thể Di tích Cố đô Huế ra thông báo tạm ngừng đón khách từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Quốc Anh.
|
Tại các cổng thành, nước ngập gần đến gối chân người trưởng thành, nhiều điểm ngập sâu khiến người dân dùng xuồng máy để di chuyển. Ảnh: Quốc Anh.
|
Dù nước lũ bắt đầu rút dần, nước vẫn còn chảy siết. Người dân đội ô, giúp nhau đi qua cổng thành để mua lương thực. Ảnh: Quốc Anh.
|
Đại nội Huế là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách đến du lịch cố đô. Tuy nhiên, mọi lịch trình bị phá hủy khi nước lũ trên sông Hương và sông Bồ trên mức báo động ba, gây ngập sâu, nước rút chậm. Ảnh: Quốc Anh.
|
Lối vào Ngọ Môn, điện Thái Hòa chìm trong nước lũ đỏ đậm. Các cán bộ thuộc BQL Di tích Cố đô Huế dọn vệ sinh khi nước lũ bắt đầu rút dần. Ảnh: Quốc Anh.
|
Giao thông toàn thành phố tê liệt, tuyến đường Lê Duẩn vốn tấp nập nhất thành phố vắng bóng xe cộ. Một số chủ xe không kịp di chuyển đành bỏ lại phương tiện chìm trong biển nước. Ảnh: Quốc Anh.
|
Nước lũ trên sông Hương đỏ quạch bao trùm trung tâm TP Huế. Vòng xoay ngã 5 Hùng Vương cũng chìm trong nước lũ. Hôm nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học, nhiều công ty, cơ quan cho nhân viên làm việc từ xa hoặc nghỉ để chống lũ. Ảnh: Nguyễn Phước.
