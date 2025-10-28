Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Lũ ngập ngang người trước Đại nội Huế

  • Thứ ba, 28/10/2025 12:50 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sáng 28/10, nhiều tuyến phố trung tâm và các điểm di tích ở cố đô Huế ngập nặng do mưa lớn kéo dài, lũ đổ về, thành phố mênh mông nước.

Kinh thanh Hue lu anh 1

8h30, kinh thành Huế ngập nặng, nước lũ bủa vây. Hiện nước lũ trên sông Hương xuống chậm, nhiều điểm vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Hiếu Trương - Hiên trà Nhị Độ Mai.
Kinh thanh Hue lu anh 2

Tuyến đường Lê Duẩn đoạn trước Kỳ Đài và Phu Văn Lâu ngập nặng, xe cộ bị cấm lưu thông qua tuyến đường này. Ảnh: Hiếu Trương - Hiên trà Nhị Độ Mai.
Kinh thanh Hue lu anh 3

Để di chuyển qua đoạn đường này, người dân phải dùng thuyền chèo qua vùng nước sâu. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 4

Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, trước tình hình đó, Quần thể Di tích Cố đô Huế ra thông báo tạm ngừng đón khách từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 5

Tại các cổng thành, nước ngập gần đến gối chân người trưởng thành, nhiều điểm ngập sâu khiến người dân dùng xuồng máy để di chuyển. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 6

Dù nước lũ bắt đầu rút dần, nước vẫn còn chảy siết. Người dân đội ô, giúp nhau đi qua cổng thành để mua lương thực. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 7

Đại nội Huế là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách đến du lịch cố đô. Tuy nhiên, mọi lịch trình bị phá hủy khi nước lũ trên sông Hương và sông Bồ trên mức báo động ba, gây ngập sâu, nước rút chậm. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 8Kinh thanh Hue lu anh 9Kinh thanh Hue lu anh 10Kinh thanh Hue lu anh 11

Lối vào Ngọ Môn, điện Thái Hòa chìm trong nước lũ đỏ đậm. Các cán bộ thuộc BQL Di tích Cố đô Huế dọn vệ sinh khi nước lũ bắt đầu rút dần. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 12

Giao thông toàn thành phố tê liệt, tuyến đường Lê Duẩn vốn tấp nập nhất thành phố vắng bóng xe cộ. Một số chủ xe không kịp di chuyển đành bỏ lại phương tiện chìm trong biển nước. Ảnh: Quốc Anh.
Kinh thanh Hue lu anh 13

Nước lũ trên sông Hương đỏ quạch bao trùm trung tâm TP Huế. Vòng xoay ngã 5 Hùng Vương cũng chìm trong nước lũ. Hôm nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học, nhiều công ty, cơ quan cho nhân viên làm việc từ xa hoặc nghỉ để chống lũ. Ảnh: Nguyễn Phước.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Tiếp tục tạm dừng tàu Bắc - Nam trong trận lũ lịch sử ở Huế

Do mưa lũ gây ngập nặng nhiều đoạn qua Huế và Đà Nẵng, ngành đường sắt tạm dừng khai thác hàng loạt chuyến tàu Bắc - Nam, tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô.

4 giờ trước

Đại nội Huế tạm dừng đón khách do ngập sâu

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, Quần thể Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách cho đến khi có thông báo mới.

24 giờ trước

Ga Hue thanh diem du lich hinh anh

Ga Huế thành điểm du lịch

10:11 13/10/2025 10:11 13/10/2025

0

Sở Du lịch TP Huế vừa công nhận Ga Huế, công trình kiến trúc Pháp hơn 120 năm tuổi, là điểm du lịch chính thức của thành phố.

Tam dung chay tau Thong Nhat hinh anh

Tạm dừng chạy tàu Thống Nhất

20 giờ trước 17:00 27/10/2025

0

Mưa lớn gây ngập sâu ở miền Trung khiến đôi tàu Thống Nhất SE3/SE4, hai đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 Huế - Đà Nẵng tạm dừng khai thác.

Linh Huỳnh - Quốc Anh

Kinh thành Huế lũ Đại nội Huế lũ Huế ngập lụt Du lịch Huế

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý