Lũ ống về trong đêm, 300 học sinh sơ tán khẩn cấp

Trong đêm, lũ ống bất ngờ đổ vào khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, khiến 300 em học sinh phải sơ tán khẩn cấp.

Bùn đất tràn vào khuôn viên trường. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 1h30 ngày 9/9, trên địa bàn xã Thàng Tín (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra lũ ống cục bộ, nước kéo theo bùn đất tràn vào khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, trong đó có khu ở bán trú và sinh hoạt của 301 học sinh.

Theo Báo Tuyên Quang, ngay khi xuất hiện lũ ống, các thầy, cô giáo cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, dân quân xã và chính quyền địa phương đã sơ tán tất cả 301 học sinh đến nơi an toàn.

Về thiệt hại, 3 kè bê tông của của nhà trường đã bị sạt lở, không an toàn, hơn 200 m3 đất đá tràn vào trong trường. Toàn bộ đệm, chăn màn, quần áo và đồ dùng học tập, sinh hoạt của 301 học sinh bị hư hại hoàn toàn.

Hiện tại, toàn bộ học sinh chuyển sang ở tạm tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ). Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời mua sắm dụng cụ bán trú để các em sớm quay trở lại trường.

Các em học sinh được di chuyển ra ở tạm tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ). Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Theo dự báo, từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu bão số 7 sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đã ra công điện yêu cầu các Sở GD&ĐT lên các phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao để di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Ngay sau mưa lũ, các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.