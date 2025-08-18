Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng để đầu tư tiền số, tiền ảo

Tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng, Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng dùng để đầu tư vào tiền số, tiền ảo trên không gian mạng.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Quốc Huy đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Công an xác định để nạn nhân tin tưởng, Huy tự xưng là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP.HCM. Từ tháng 5/2021 đến 3/2023, Trần Quốc Huy đã nhiều lần vay của bạn học cũ thời phổ thông là chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, thường trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) với tổng số tiền lên tới 9 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan công an.

Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Đến nay, Huy mới trả được cho chị N. hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, các thông tin Trần Quốc Huy đưa ra để vay tiền đều là gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của Trần Quốc Huy liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi.

