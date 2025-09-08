Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD

Chiều 8/9, Phòng CSHS Công an TP Huế cho biết đơn vị phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.

Trước đó, vào lúc 14h40 ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhận được tin báo từ Công an phường Kim Long về việc bà H.T.T (SN 1954, trú tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu, TP Huế), chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở địa phương bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, bà H.T.T bị một đối tượng nói giọng miền Nam tiếp cận. Đối tượng này giới thiệu là công nhân lái xe múc vừa đào được một hũ sành chứa cổ vật gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng Nguyễn Khánh Duy, Phan Văn Đức, Nguyễn Hữu Nhơn (từ phải sang trái).

Kẻ lừa đảo đưa số cổ vật giả để bà T xem và cho biết có người đã trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, đối tượng gạ đổi số cổ vật giả này lấy chiếc nhẫn vàng bà T đang đeo. Tin lời, bà T đồng ý đổi và bị đối tượng chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD .

Nhận định đây không chỉ là vụ lừa đảo đơn lẻ mà là nhóm tội phạm liên tỉnh hoạt động lưu động với thủ đoạn tinh vi, ngay lập tức Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo kế hoạch phá án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã huy động lực lượng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét.

Trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, cơ quan Công an đã xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, TP Huế.

Các đối tượng mua cau, chuối làm bằng kim loại màu vàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983), Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983), Phan Vũ Trường (SN 1986, cùng trú tại tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại TP.HCM).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ thủ đoạn hoạt động phạm tội. Cụ thể, các đối tượng đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700.000 đồng) trên ứng dụng TikTok.

Sau đó, chúng dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành cổ vật vừa đào được. Nhóm này thường đi đến các tỉnh thành, nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi cổ vật giả lấy trang sức vàng. Nếu nạn nhân không có tiền mặt, chúng sẽ đổi trang sức đang đeo trên người nạn nhân, sau đó chiếm đoạt và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Những quả cau, nải chuối bằng kim loại màu vàng được các đối tượng trét bùn đất để giả cổ vật.

Bằng thủ đoạn này, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo khác trên địa bàn TP Huế. Đấu tranh mở rộng, Phan Văn Đức và Nguyễn Hữu Nhơn khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 12 nải chuối và 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 môtô, 6 ĐTDĐ, 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.