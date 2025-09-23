Lừa làm sổ đỏ và 'chạy án' chiếm đoạt tiền tỷ

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hải Đông (SN 1970, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Lê Hải Đông và Nguyễn Hải Lý (SN 1972, trú ở tỉnh Nghệ An) quen biết nhau. Sau đó, Lý trao đổi với Đông về việc chị Vi Thị Tuyến (SN 1968, ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (cũ), người đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất có diện tích 1.200 m2 đứng tên ông Trần Văn Cát (SN 1957) ở Hà Nội.

Lê Hải Đông hứa hẹn sẽ chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất trên với chi phí 700 triệu/1 sổ đỏ và phải đưa trước 1,5 tỷ đồng .

Về phía Lý, để chị Tuyến tin tưởng, người này giới thiệu có quen biết Lê Hải Đông, hiện là Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, có khả năng làm được sổ đỏ với chi phí 750 triệu đồng/sổ, sau 3 tháng sẽ có sổ đỏ.

Tin tưởng thông tin nêu trên, chị Tuyến đã ký thỏa thuận để Lý làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và cấp thành 6 sổ đỏ với chi phí 750 triệu đồng/sổ đỏ. Sau đó, chị Tuyến đã nhiều lần chuyển cho Lý gần 1 tỷ đồng .

Bị cáo Lê Hải Đông bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngày 6/12/2021, chị Tuyến đến nhà Lý để gặp Đông. Tại đây, Lý vẫn giới thiệu với chị Tuyến rằng Đông là lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Sau khi được Đông hướng dẫn khai thông tin, ký tên trên một số tài liệu để nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ…, chị Tuyến đã đưa tiền cho Đông.

Cùng thời gian này, con ông Trần Văn Cát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, tạm giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

Khi đó, Đông giới thiệu với Lý, bản thân có người nhà làm lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, có thể giảm án cho con ông Cát. Sau đó, Lý giới thiệu với ông Cát, chị Tuyến là bản thân Lý và Đông có quan hệ quen biết với lãnh đạo TAND Tối cao, lãnh đạo VKSND tối cao, có thể giúp xin cho con ông Cát bị xử phạt khoảng 7 năm tù, chi phí 2 tỷ đồng .

Được ông Cát nhờ, chị Tuyến đã ứng tiền đưa trước cho Lý 200 triệu đồng. Sau đó, chị Tuyến đi cùng Lý và Đông đến gặp lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc để xin giảm án. Tuy nhiên, khi đến thành phố Vĩnh Yên, Đông yêu cầu đưa tiền cho mình đi gặp riêng. Do đó, chị Tuyến đã đưa cho Lý số tiền 300 triệu đồng để đưa cho Đông.

Sau đó, con ông Cát bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 17 năm tù. Ông Cát liên hệ, thì biết không có ai xin giảm án cho con mình.

Đến tháng 2/2022, chị Tuyến nhiều lần liên lạc với Lý, Đông để hỏi tiến độ công việc làm sổ đỏ. Khi đó, Lý đưa ra các lý do để trì hoãn, còn Đông cam kết hồ sơ đã được gửi đến bộ phận một cửa UBND thành phố Hà Nội, Đông đã ứng 17 triệu đồng tiền thuế đất cho chị Tuyến.

Theo lời Đông, đến tháng 6/2022, chị Tuyến sẽ nhận được thông báo nộp thuế đối với 3 thửa đất trước. Tuy nhiên, ngày 12/5/2022, chị Tuyến nhận được thông tin Nguyễn Thị Hải Lý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lúc này, chị Tuyến hẹn gặp Đông, yêu cầu trả lại tiền. Đông hứa hẹn sẽ gặp chị Tuyến để giải quyết công việc, nhưng sau đó cắt liên lạc. Do đó, chị Tuyến làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Đến ngày 17/5/2024, Đông ra đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Lê Hải Đông dùng thủ đoạn gia dối để chiếm đoạt của chị Tuyến là 1,8 tỷ đồng .

Đối với Nguyễn Hải Lý, theo hồ sơ vụ án, người phụ nữ này đã bị đưa ra xét xử trước vụ án này và bị tuyên phạt mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội gây ra.