Luật cấm 33 năm sắp 'bay màu' ở Hàn Quốc

Sau 33 năm bị cấm, nghề xăm hình ở Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội được hợp pháp hóa, với dự luật mới hứa hẹn đưa hàng nghìn người thợ từ "bóng tối" ra ánh sáng.

Hàn Quốc đang tiến gần tới việc chấm dứt lệnh cấm kéo dài hàng thập kỷ đối với hoạt động xăm hình của người không có bằng y khoa. Một dự luật quan trọng sẽ được Quốc hội đưa ra thảo luận vào cuối tháng này, mở đường để biến xăm hình từ nghề bị cấm thành hoạt động được quản lý và công nhận, theo Korea Times.

Sáng 11/8, hàng chục thợ xăm và đại diện công đoàn đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội ở Seoul, kêu gọi thông qua Luật Nghệ nhân xăm. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, thợ xăm không phải là bác sĩ được phép hành nghề hợp pháp.

"Suốt 33 năm, công việc của chúng tôi bị coi là tội phạm. Chúng tôi mong Quốc hội công nhận quyền được lao động và bảo vệ sự an toàn cho 13 triệu khách hàng xăm hình. Đã đến lúc đưa thợ xăm ra khỏi bóng tối", Lee So Mi, Phó chủ tịch Công đoàn Thợ xăm, nói.

Con đường hợp pháp hóa nghề xăm ở Hàn Quốc là cuộc chiến kéo dài qua nhiều phiên tòa và kỳ họp Quốc hội. Phán quyết năm 1992 xếp xăm hình vào Luật Dịch vụ Y tế, bất kỳ ai không có bằng bác sĩ mà xăm hình đều có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù.

Năm 2022, Tòa án Hiến pháp bỏ phiếu sát sao 5-4 giữ nguyên lệnh cấm, bất chấp phản biện rằng xăm hình khác hẳn các thủ thuật y khoa.

Nhiều dự luật hợp pháp hóa trước đây đều "chết yểu" vì sự phản đối mạnh mẽ của giới y bác sĩ. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi khi Tổng thống Yoon Suk Yeol từng hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ hợp pháp hóa xăm hình và cả nghị sĩ hai đảng đối lập lẫn cầm quyền hiện đều đưa ra đề xuất luật.

Hôm 11/8, các thợ xăm tổ chức họp báo trước tòa nhà Quốc hội ở Seoul, kêu gọi sớm thông qua dự luật hợp pháp hóa hoạt động xăm hình của những người không có bằng y khoa. Ảnh: Korea Times.

Dự thảo mới nhất của Luật Nghệ nhân xăm, hợp nhất các đề xuất từ hai phía, cho phép cấp chứng chỉ hành nghề cho thợ xăm sau khi vượt qua kỳ thi quốc gia và được Bộ Y tế cấp phép. Luật cũng yêu cầu giám sát nghiêm ngặt về vệ sinh, cấm xăm hình cho trẻ vị thành niên và cấm thợ xăm thực hiện dịch vụ xóa xăm bằng laser.

"Chúng tôi cam kết tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn", Lee nói, khẳng định sẽ tự quản lý nghiêm ngặt và mở rộng đào tạo để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Dù trong nước bị ràng buộc pháp lý, nhiều thợ xăm Hàn Quốc đã nổi tiếng toàn cầu, hợp tác với các thương hiệu thời trang quốc tế, có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và đoạt giải thưởng thiết kế ở nước ngoài.

"Tác phẩm của chúng tôi được cả thế giới ca ngợi nhưng vẫn bị coi là tội phạm ở quê nhà. Xăm hình là một phần của văn hóa Hàn Quốc hiện đại. Chúng tôi đã sẵn sàng để sức khỏe và sáng tạo cùng phát triển", thợ xăm Noya ở Seoul chia sẻ.