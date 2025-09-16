Luật sư phân tích động cơ đê hèn của tài xế cố tình cán nữ sinh

Do thiếu hiểu biết pháp luật, một số tài xế có suy nghĩ sai lầm là nạn nhân tử vong sẽ bồi thường ít hơn bị thương tích, vì vậy có người mong muốn nạn nhân tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; trú tại xã An Bình, Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người do cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết gây tai nạn giao thông rồi cố ý kéo lê nạn nhân trên đường dẫn đến nạn nhân tử vong là hành vi giết người, hành vi của tài xế xe bồn trong tình huống này là rất tàn nhẫn, vô nhân đạo.

"Do thiếu hiểu biết pháp luật và những kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ, nên một số tài xế có suy nghĩ rất sai lầm là nạn nhân tử vong sẽ bồi thường ít hơn nạn nhân bị thương tích, vì vậy không ít trường hợp mong muốn nạn nhân tử vong.

Trong khi đó họ không biết rằng nếu cố ý để nạn nhân tử vong là hành vi giết người và có thể bị tử hình, mức bồi thường thiệt hại sẽ có nhiều khoản bồi thường hơn so với trường hợp nạn nhân bị thương tích", luật sư Cường nhấn mạnh.

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Ông Cường phân tích nếu nạn nhân bị thương tích mà người điều khiển phương tiện không có lỗi hoặc mức độ thương tích dưới 61%, thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý, không bị xử lý hình sự, mức bồi thường cũng không đáng kể.

Với lỗi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, hậu quả chết người, lỗi hoàn toàn thuộc về người phạm tội thì trách nhiệm pháp lý hình sự sẽ cao hơn và chắc chắn là mức bồi thường thiệt hại sẽ rất lớn.

"Bởi vậy nếu tài xế nghĩ rằng bị 'đi tù sẽ không phải bồi thường' thì đây là suy nghĩ không đúng đắn, quan niệm sai lầm và điều đau đớn là suy nghĩ sai lầm này đã khiến thiếu nữ 15 thiệt mạng một cách oan uổng", luật sư Cường cho hay.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng là cố ý với hành vi vi phạm giao thông và vô ý đối với hậu quả xảy ra.

Nếu có lỗi cố ý vi phạm giao thông đường bộ và hậu quả nghiêm trọng, thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất chỉ tới 15 năm tù (nếu làm chết từ 3 người trở lên, nếu chết một người thì hình phạt không quá 5 năm tù).

Còn trường hợp gây tai nạn giao thông mà muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý hoặc cho rằng nạn nhân thương tích phải cứu chữa tốn nhiều tiền, phải bồi thường nhiều mà lùi xe vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong hoặc kéo lê nạn nhân khiến nạn nhân tử vong, thì trường hợp này không xử lý về tội vi phạm về giao thông đường bộ, mà khởi tố về tội giết người với hình phạt thấp nhất là 7 năm tù và cao nhất là tử hình.

Trong tình huống này, tài xế xe bồn sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi vì động cơ đê hèn nên hình phạt sẽ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, Đinh Văn Long còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền công người chăm sóc, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ sở.

Theo luật sư Cường, khi tai nạn giao thông xảy ra, nguyên tắc phải giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn, người gây tai nạn có nghĩa vụ phải cứu giúp người bị nạn, làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Thông thường khi xảy ra tai nạn giao thông, người gây tai nạn sẽ rất lo lắng, họ sẽ tìm mọi cách để cứu giúp nạn nhân, mong muốn hậu quả bớt nghiêm trọng hơn, giảm bớt thiệt hại để giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý. Việc cứu giúp người bị nạn trong các vụ tai nạn giao thông còn là vấn đề đạo đức xã hội, là phản ứng tự nhiên của nhiều người.

Tuy nhiên thực tế vẫn có những trường hợp người gây tai nạn giao thông lúc đường vắng, đêm tối hoặc ý thức coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng của người khác mà bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm, bỏ mặc nạn nhân đang bị thương tích nghiêm trọng, đang trong cơn hấp hối.

Nghiêm trọng hơn, có các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi cố ý cướp tính mạng của nạn nhân nhằm xóa dấu vết hoặc có suy nghĩ sai lầm là nạn nhân tử vong, thì mức bồi thường sẽ ít hơn nếu nạn nhân bị thương tích phải điều trị dài ngày.

Cho dù người gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân vì nguyên nhân gì, nhận thức ra sao thì hành vi này cũng rất đáng trách, đáng lên án và là căn cứ để tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nếu vì tai nạn giao thông mà cố ý sát hại nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội hoặc để giảm bớt trách nhiệm bồi thường thiệt hại (do nhận thức không đúng đắn) thì đây là những hành vi rất vô nhân đạo, tàn nhẫn, đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm về tội giết người.

"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến tính mạng sức khỏe của con người, nạn nhân là trẻ em mà còn liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài làm rõ để xử lý hành vi phạm tội thì cơ quan tố tụng cũng cần làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường nói.