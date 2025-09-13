Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ra mắt tại TP.HCM

Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương. Buổi lễ cũng là dịp ra mắt và phát động thi đua của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, châu Phi.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Đại tá Bùi Đức Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo các đơn vị trong bệnh viện. Ngoài ra còn có Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7; đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng hơn 50 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.

Say 5 tháng, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành các nội dung huấn luyện: Đào tạo cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), Cấp cứu chấn thương nâng cao (ATLS), Luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ (ICRC), Quy tắc sử dụng vũ lực (ROE), Chuyển thương y tế đường không (AMET), võ Aikido, cùng Chương trình phòng chống bóc lột và lạm dụng tình dục.

Bác sĩ Trần Văn Sơn, công tác tại bệnh viện Quân y 211, có mặt trong đội hình lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, dâng hương trước tượng Bác trong sáng ngày 13/9. "Qua nhiều tháng huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với công tác tư tưởng, chúng tôi đã sẵn sàng làm nhiệm vụ vào ngày 22/9", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Thiếu tướng Lê Quang Trí đã phát biểu chỉ đạo, động viên các cán bộ, nhân viên trước khi lên đường. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Các chiến sĩ cần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa bàn Nam Sudan.

Bác sĩ Trịnh Anh Tuấn, khoa Ngoại, Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ anh háo hức trước ngày lên đường làm nhiệm vụ tại châu Phi. “Khó khăn lớn nhất là thời gian huấn luyện gấp rút, chương trình học nặng, nhưng với sự nỗ lực của tập thể, mọi khó khăn đã được vượt qua, các thành viên đều hoàn thành tốt yêu cầu và giờ đây đã sẵn sàng cho hành trình mới”, anh nói.

Nam Sudan - quốc gia Đông Phi với khoảng 13 triệu dân - vẫn đang đối mặt với tình trạng nghèo khó, dịch bệnh cùng xung đột sắc tộc, nội chiến kéo dài. Trước khi chính thức lên đường, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” đã trải qua quá trình tập huấn toàn diện, từ chính trị, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế cho tới các kiến thức về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau những tháng ngày chuẩn bị, họ mang theo tâm thế hào hứng, sẵn sàng cống hiến và vững vàng bước vào nhiệm vụ mới.

Bên bờ sông Sài Gòn, những bác sĩ quân y mũ nồi xanh trò chuyện, hướng mắt về thành phố từ công viên Bến Bạch Đằng và lưu lại khoảnh khắc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, mang theo hình ảnh quê hương trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

