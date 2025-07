Lực sĩ Phạm Văn Mách: 'Không ngờ chơi pickleball mệt như thế'

Sau một năm thịnh hành tại Việt Nam, pickleball vẫn duy trì sức hút, tiếp tục hấp dẫn đông đảo người chơi ra sân.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với Tri Thức - Znews, nhà vô địch thể hình Phạm Văn Mách, vận động viên thể hình đạt nhiều thành tích nhất Việt Nam, với hơn 30 năm gắn bó cùng bộ môn này, cho biết bắt đầu tiếp cận với pickleball, khẳng định đây không phải bộ môn “dưỡng sinh” như nhiều người nhận định.

“Bên cạnh thể hình, tôi cũng yêu thích cầu lông. Khi pickleball thịnh hành, tôi lại thử sức với môn thể thao này”, Phạm Văn Mách chia sẻ.

Đối với trải nghiệm cá nhân, anh cho biết môn này nhẹ hơn tennis, đỡ tốn sức khi chơi vì diện tích sân nhỏ. Đặc biệt, pickleball vui nhờ có tính cộng đồng cao, thu hút nhiều nhóm đối tượng ra sân.

Là một vận động viên thể hình, Phạm Văn Mách không ủng hộ việc quanh quẩn với những chiếc máy tập cả ngày. Anh cho rằng việc chơi thêm môn thể thao khác giúp cơ thể trở nên năng động hơn.

Ban đầu, nhà vô địch thể hình này cũng cho rằng pickleball tương đối nhẹ nhàng, nhưng phải thay đổi suy nghĩ khi thực sự ra sân. Anh không ngờ chơi pickleball mệt như thế.

Khi chơi ở trình độ cao, lực phát của đối thủ tương đối mạnh, đòi hỏi người chơi cũng phải đáp ứng mức độ lực tương tự. Ngoài ra, việc di chuyển nhanh chóng, linh hoạt trên sân cũng tương đối tốn sức.

Dù là vận động viên chuyên nghiệp, thường xuyên luyện tập, Phạm Văn Mách vẫn thấy môn này khó nhằn, không đơn giản như nhiều người nghĩ.

“Tập luyện thể hình tương đối tĩnh, nhưng các bộ môn sử dụng bóng lại tập trung vào sự biến tốc, đòi hỏi người chơi di chuyển liên tục trên sân, vì vậy không dễ dàng”, anh nói.

Pickleball kết hợp các đặc điểm của quần vợt, bóng bàn và cầu lông. Sức hút của môn thể thao này đến từ những yếu tố như dễ tiếp cận, không yêu cầu nhiều kinh nghiệm và có tính cộng đồng cao.

Năm ngoái, YouNet Media công bố báo cáo Xu hướng thảo luận của người dùng về các môn thể thao hot nhất MXH 2024, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của công chúng đối với pickleball.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, pickleball thu về 189.000 lượt thảo luận, đánh dấu sự tăng trưởng lên đến 400%. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 8, số lượng cuộc thảo luận liên quan đến bộ môn này tăng trưởng gấp 7 lần, đạt con số 49.100.

Sự tham gia của người có sức ảnh hưởng, giải đấu và cuộc thi trong nước, sự phát triển của các hội nhóm pickleball là những yếu tố giúp môn thể thao này “gây sốt” tại Việt Nam.

