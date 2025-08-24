Lưới tản nhiệt cỡ lớn của BMW đến từ đâu?

Theo cuốn BMW By Design, thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn gây tranh cãi xuất phát từ mẫu concept BMW 3.0 CSL Hommage.

Đã hơn nửa thập kỷ trôi qua kể từ khi BMW 4 Series (G22) ra mắt với thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn gây nhiều tranh cãi. Dù yêu thích hay ghét bỏ, chi tiết này đã đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thương hiệu xứ Bavaria và mở ra một phân khúc sản phẩm độc đáo.

Bản concept BMW 3.0 CSL Hommage ra mắt lần đầu tại sự kiện Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2015 nhằm tri ân mẫu xe biểu tượng 3.0 CSL đời 1972.

Nhiều ý kiến cho rằng quyết định táo bạo này nhằm phục vụ một số thị trường nhất định như Trung Quốc, nhưng sự thật lại bắt nguồn từ một mẫu concept được coi là đẹp nhất của BMW, chiếc 3.0 CSL Hommage. Thông tin bất ngờ này vừa được chia sẻ trong cuốn BMW By Design của tác giả Steve Saxty.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2015 khi BMW giới thiệu concept 3.0 CSL Hommage – mẫu xe tiếp bước tinh thần của M1 Hommage, vốn được phát triển bởi BMW Design Team. Mẫu concept này nhanh chóng gây ấn tượng mạnh và để lại dấu ấn lâu dài cho thương hiệu.

Cũng ngay trong năm 2015, BMW cũng giới thiệu phiên bản thể thao 3.0 CSL Hommage R với ngoại thất khí động học, cánh gió cỡ lớn, bộ tem đua 3 màu BMW M đặc trưng và không thể thiếu lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Sau đó, BMW tiếp tục trình làng concept 3.0 CSL Hommage R, phiên bản nâng cấp thể thao hơn. Ông Ian Robertson, khi đó là thành viên hội đồng quản trị phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị, đã nhìn thấy tiềm năng từ thiết kế lưới tản nhiệt độc đáo. Ông bắt đầu thúc đẩy ý tưởng đưa chi tiết này lên xe thương mại.

Robertson thừa nhận rằng ông đã quá muộn để áp dụng ý tưởng này cho BMW 6 Series, nhưng thời điểm ra mắt 8 Series đang đến gần. Khi ấy, nhiều hãng xe đang chạy đua tăng kích thước lưới tản nhiệt. Robertson cho rằng BMW không cần tham gia trào lưu này, mà thay vào đó cần một điểm nhấn khác biệt rõ rệt giữa 3 Series và 4 Series.

Suýt chút nữa dòng BMW 8 Series cũng đã sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt ngoại cỡ. Hiện tại, các dòng xe của BMW đa số đều sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn này.

Ông Robertson chia sẻ: "Điều này hoàn toàn hợp lý, không chỉ cho khách hàng M4 – những người vốn không e ngại sự nổi bật – mà còn cho toàn bộ dòng 4 Series". Theo ông, coupe luôn là dòng xe đậm tính cá nhân - một tuyên ngôn thầm lặng của chủ nhân, dù họ có ý thức được điều đó hay không.

Thực tế, BMW 4 Series đã đạt được thành công lớn trên thị trường, dù khó xác định phần đóng góp cụ thể của thiết kế lưới tản nhiệt. Ông Robertson vẫn bảo vệ quyết định này: "Nếu nhìn vào doanh số mạnh mẽ của M4 và 4 Series, có thể nói đây là lựa chọn đúng đắn".

Phiên bản thương mại BMW 3.0 CSL được sản xuất giới hạn dựa trên concept 3.0 CSL Hommage R. Tùy theo từng phiên bản, thiết kế của các nan lưới sẽ có sự thay đổi nhằm mang đến điểm nhấn cho từng mẫu xe.

Một số ý kiến khác cho rằng thành công đến từ khả năng vận hành vượt trội của dòng 4 Series hơn là từ thiết kế gây tranh cãi. Hiện tại, BMW đang áp dụng thiết kế này lên toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu, bất kể là xe sử dụng động cơ đốt trong hay xe thuần điện.