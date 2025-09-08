Lương dưới 15 triệu đồng, người trẻ xoay xở ra sao?

Với thu nhập ở mức trung bình, nhiều lao động trẻ tại các đô thị lớn như TP.HCM phải học cách tính toán chi tiêu hợp lý, cân bằng giữa áp lực giá cả và nhu cầu cá nhân.

Theo Cục Thống kê, trong quý III/2025, thu nhập bình quân của người lao động ở khu vực thành thị là khoảng 9,9 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức lương vừa đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản, song đòi hỏi người trẻ phải tính toán khi phân bổ ngân sách. Trong bối cảnh phí sinh hoạt tăng qua từng năm, mỗi khoản chi tiêu đều cần được cân nhắc kỹ.

Bài toán chi tiêu của Gen Z thu nhập dưới 15 triệu đồng

“Có tháng mới đến ngày 25 Tây nhưng trong ví tôi chỉ còn 200.000 đồng, bạn bè rủ đi xem phim mà không dám đi. Cảm giác đó chán lắm”, Nguyễn Đức Cảnh (24 tuổi, nhân viên logistics ở phường Gò Vấp) thở dài nhớ lại. Khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra mình không thể tiếp tục chi tiêu “vô tư” như trước.

Đức Cảnh kể, thời gian đầu đi làm, anh không có khái niệm quản lý chi tiêu. Lương về, anh sẵn sàng chi mạnh cho đôi giày mới, buổi nhậu “tới bến” với bạn bè hay bữa ăn sang chảnh. “Những cái tặc lưỡi ‘thôi kệ, tháng sau tính’ đã khiến tôi nhiều lần rơi vào cảnh cuối tháng chỉ ăn mì gói, đi làm sợ xe hết xăng giữa đường. Lúc đó, tôi mới thấm, tự do tài chính không phải là tiêu xài thoải mái, mà là sự tự do đến từ việc kiểm soát được đồng tiền”, anh chia sẻ.

Đức Cảnh phải cân đối chi tiêu cho hợp lý với mức lương dưới 15 triệu đồng.

Để cải thiện thu nhập, ngoài lương chính khoảng 10 triệu đồng, Đức Cảnh còn nhận viết content cho cửa hàng thời trang, tổng thu nhập của anh khoảng 13 triệu đồng/tháng. Với mức này, anh phân bổ ngân thành các nhóm: 3,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà và điện nước; 3 triệu đồng cho việc ăn uống - đây vẫn là khoản khiến anh “căng não” nhất; 2 triệu đồng gửi về quê; phần còn lại dành cho di chuyển, gặp gỡ bạn bè, mua sắm và quan trọng là có một khoản dự phòng cho tình huống phát sinh.

Với nam nhân viên văn phòng, chuyện ăn uống khá linh động. Thỉnh thoảng anh đi chợ cuối tuần, sơ chế sẵn thức ăn cho 2-3 ngày. “Tôi nấu cơm ở nhà chủ yếu để tiết kiệm và ăn cho qua bữa. Nhưng thật ra tôi không giỏi bếp núc, lại bận rộn nên khó nấu được nhiều món khác nhau. Thường tôi nấu một lần cho nhiều bữa để đỡ mất công, nhưng ăn đi ăn lại một món suốt 3-4 ngày thì vừa ngán, vừa không tốt cho sức khỏe”, Cảnh chia sẻ. Sau một thời gian, Đức Cảnh quyết định chỉ tự nấu vào cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh. Hầu hết ngày trong tuần, anh chọn đặt đồ ăn qua ứng dụng. “Đặt qua app không chỉ nhanh gọn, mà còn có nhiều lựa chọn hàng quán, thực đơn cũng phong phú, đảm bảo dinh dưỡng ”, anh nói.

Thói quen đặt đồ ăn của Đức Cảnh cũng phản ánh xu hướng chung của nhiều người Việt hiện nay. Theo khảo sát Thói quen sử dụng siêu ứng dụng tại Việt Nam (5/2025), trung bình người Việt sử dụng siêu ứng dụng 5 lần mỗi tuần. Trong đó, giao đồ ăn (2,83 lần/tuần) là một trong những dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.

Theo Đức Cảnh, một trong những mẹo tiết kiệm hiệu quả nhất là rủ đồng nghiệp cùng đặt chung đơn đồ ăn. Vào bữa trưa hay bữa xế, việc đặt đơn theo nhóm giúp mọi người chia nhỏ tiền ship. Hơn nữa, các đơn hàng có giá trị cao thường áp dụng được nhiều mã ưu đãi tốt hơn, giúp tiết kiệm thêm khoản đáng kể cho cả nhóm.

Không chỉ vậy, việc làm “trưởng nhóm” đặt món còn mang lại lợi ích cá nhân cho Đức Cảnh thông qua chương trình tích điểm. “Nếu là trưởng nhóm khi đặt đồ ăn trên GrabFood, tôi sẽ được tích thêm 200 điểm. Số điểm này có thể đổi thành ưu đãi cho đơn sau, thậm chí đặt được một bữa hoàn toàn miễn phí. Hôm trước, tôi vừa đặt một phần cơm tấm mà không tốn đồng nào, chỉ cần đổi khoảng 2.200 điểm theo gợi ý của ứng dụng”, anh hào hứng chia sẻ.

Đức Cảnh rủ đồng nghiệp đặt đơn theo nhóm để tiết kiệm hơn và có thể tích thêm điểm thưởng.

Tận dụng điểm thưởng - bí quyết chi tiêu thông minh của giới trẻ

Từ kinh nghiệm của Đức Cảnh, có thể thấy việc quản lý tài chính không chỉ dừng ở ghi chép các khoản đã tiêu, mà còn là quá trình đánh giá và điều chỉnh thói quen theo từng tháng. Vào mỗi tối chủ nhật, anh lên kế hoạch tuần mới: Ngày nào nấu ăn, ngày nào ăn ngoài, buổi cà phê với bạn, và cả chi phí cho những dịp đặc biệt như quà sinh nhật.

Một thói quen tiêu dùng thông minh khác của Đức Cảnh là tận dụng chương trình tích điểm của các ứng dụng. Anh hiểu rằng “sức mạnh” của điểm thưởng chính là sự cộng dồn theo thời gian, nếu chăm chỉ tích lũy sẽ nhận được nhiều lợi ích đáng kể. Bằng việc chủ động lựa chọn cách đặt đồ ăn trên app, mỗi đơn đồ ăn của anh đều được tích thêm điểm thưởng. Với số điểm tích lũy này, anh có thể quy đổi thành mã giảm giá để tiết kiệm cho đơn đồ ăn sau.

Nhiều người trẻ chuộng đặt đồ ăn trên ứng dụng để tích lũy điểm thưởng.

Với nhiều người trẻ ở TP.HCM, bài toán chi tiêu không đồng nghĩa phải “thắt lưng buộc bụng”. Thay vào đó, họ chủ động tìm kiếm sự “tự do trong khuôn khổ” bằng cách kết hợp giữa quản lý tài chính truyền thống và sự nhạy bén với công nghệ. Việc tận dụng triệt để tính năng trên ứng dụng, chương trình giảm giá, tích điểm… dần trở thành kỹ năng quan trọng, giúp họ chi tiêu thông minh và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.