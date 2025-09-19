Lương giáo viên dự kiến cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng

Với hệ số dự kiến 7,55, giáo viên tiểu học, THCS, THPT có thể nhận lương đến 17,66 triệu đồng, chưa kể phụ cấp.

Luật Nhà giáo xác định giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương. Ảnh: Thành Đông.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, lương nhà giáo sẽ không còn quy định giáo viên ở các cấp xếp hạng I, II, III như hiện nay. Thay vào đó, tại dự thảo mới, Bộ GD&ĐT dự kiến việc chuyển xếp lương nhà giáo sang chức danh mới.

Đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT, giáo viên được chia làm ba chức danh nghề nghiệp, bao gồm: Giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương bậc III, II và I hiện nay.

Cụ thể, với giáo viên mầm non, hệ số lương xếp theo chức danh nghề dao động 2,1-6,38, mức này không đổi so với hiện nay. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86-4,06.

Với giáo viên tiểu học, THCS và THPT, hệ số lương dao động 2,34-7,55. Trong đó, ở bậc tiểu học, THCS hệ số của giáo viên, giáo viên chính (hạng III và II trước đây) vẫn giữ 2,34-6,38.

Ở bậc THPT, giáo viên chính (hạng II cũ) tăng lên hệ số 4,4-6,78 (hiện tại là 4-6,38).

Nhóm giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng hệ số lương, từ 4,4-6,78 lên hệ số 5,75-7,55. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ, nhóm này nhận tối thiểu 13,45-17,66 triệu đồng một tháng.

Bảng lương mới của giáo viên dự kiến theo dự thảo như sau:

Chức danh Loại viên chức Hệ số lương Lương dự kiến Giáo viên mầm non A0 2,1-4,89 4,91-11,44 Giáo viên mầm non chính A1 2,34-4,98 5,48-11,65 Giáo viên mầm non cao cấp A2 4-6,38 9,36-14,93 Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn B 1,86-4,06 4,35-9,5 Giáo viên tiểu học/THCS/THPT A1 2,34-4,98 5,48-11,65 Giáo viên tiểu học/THCS chính A2 (A2.2) 4-6,38 9,36-14,93 Giáo viên THPT chính A2 (A2.1) 4,4-6,78 10,29-15,87 Giáo viên tiểu học/THCS/THPT cao cấp A3 5,75-7,55 13,45-17,66 Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn B 1,86-4,06 4,35-9,5

Trước đó, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 xác định giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết lương cơ bản của tất cả giáo viên dự kiến tăng ít nhất 2 triệu đồng/tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu.

Số này chưa gồm các loại phụ cấp (ưu đãi nghề, thâm niên, chức vụ, vượt khung, công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...). Trong đó, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, riêng phụ cấp ưu đãi nghề sẽ tăng từ 30-70% lên 70-100%.

Cũng theo dự thảo, việc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của nhà giáo và theo quy định của pháp luật.

Dự thảo quy định không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thay đổi chức danh nhà giáo, trừ 3 trường hợp: Có sự thăng tiến nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chức danh nhà giáo cao hơn và có nguyện vọng thay đổi chức danh nhà giáo hiện giữ; có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp; nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trường hợp có chênh lệch giữa hệ số lương hiện giữ và hệ số lương của chức danh nhà giáo thì được bảo lưu hệ số chênh lệch theo quy định của pháp luật về tiền lương.