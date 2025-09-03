Lượng khách đến Măng Đen dịp 2/9 thấp hơn kỳ vọng

Kỳ nghỉ lễ 2/9, Lâm Đồng tăng nhẹ khách so với cùng kỳ năm trước, Đắk Lắk đón khách vượt trội. Song, lượng khách đến Măng Đen (Quảng Ngãi) chưa bùng nổ 40.000 khách như dự kiến.

Du khách check-in mùa hoa dã quỳ ở ngoại ô TP Đà Lạt (cũ) vào tháng 11. Ảnh: Hồng Tâm.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, những tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên trở thành điểm đến nổi bật, ghi nhận lượng khách, công suất lưu trú có phần khởi sắc so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (sau sáp nhập), kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch ngắn ngày. Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, địa phương đón khoảng 590.000 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có khoảng 10.500 lượt khách quốc tế. Doanh thu khoảng 715 tỷ đồng .

Trong dịp lễ, lượng khách tại các cơ sở lưu trú tập trung đông nhất vào ngày 30/8 và 1/9. Ghi nhận công suất buồng phòng khiêm tốn, đạt 60-70%, các khách sạn 3-5 sao đạt khoảng 75-85%. Song, con số này vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2024 (55-70%).

Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng khách đến các điểm du lịch nổi tiếng tại TP Đà Lạt (cũ) đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Các phường trung tâm như Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt cũng không ùn ứ phương tiện kéo dài.

Du khách check-in với mai anh đào vào tháng 1/2024. Ảnh: Quang Đà Lạt.

Trước lễ, giá cả phòng và dịch vụ du lịch đều được các đơn vị kinh doanh niêm yết công khai, không xảy ra trường hợp chặt chém hay chèn ép du khách. Các cơ sở lưu trú, khu du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đều có chương trình khuyến mãi, miễn, giảm giá, tăng dịch vụ... để hút khách trong dịp lễ.

Trong kỳ nghỉ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức quy mô. Tiêu biểu là 3 chương trình nghệ thuật chủ đề "Tự hào Tổ quốc tôi" tại quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng và Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể thao.

Sau khi sáp nhập với Kon Tum, lượng khách đến Quảng Ngãi tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024, với 193.432 lượt khách du lịch. Trong đó có 162.600 lượt khách nội địa, 800 lượt khách quốc tế.

Riêng xã Măng Đen - điểm đến "hot" những năm gần đây ở Tây Nguyên - đón khoảng 30.000 lượt khách, không tăng so với cùng kỳ năm 2024, chưa đạt kì vọng 40.000 lượt khách đề ra trước lễ, theo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm, cho biết dù lượng khách tương đương năm trước, tỷ lệ lấp phòng vẫn giữ mức cao, đạt khoảng 95-100%. Măng Đen cũng xây dựng thêm cơ sở lưu trú để chuẩn bị cho công tác đón khách sau sáp nhập. Đầu tháng 9, xã tăng thêm 10 khách sạn, homestay, nâng lên 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng.

Theo quy hoạch đến năm 2045, khu vực Măng Đen sẽ trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ - du lịch, đón 5 triệu lượt khách mỗi năm. Không gian định hướng sinh thái, tôn trọng địa hình tự nhiên và hệ sinh thái hiện hữu, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu trung tâm. Đặc biệt, tuyến tàu điện dự kiến xây dựng để kết nối sân Măng Đen với các điểm du lịch trọng yếu như Pờ Ê, Măng Cành, Đăk Tăng... tạo điều kiện cho du khách đến vào các dịp lễ.

Măng Đen đặt mục tiêu đón 1,56 triệu lượt khách trong năm nay. Hiệu ứng sáp nhập mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Quảng Ngãi. Ảnh: Phượt đi con.

Trong kỳ nghỉ, thời tiết tại Măng Đen khô ráo và se lạnh, thuận lợi cho các hoạt động tham quan. Nhằm nâng cao trải nghiệm, tối ngày 31/8, xã tổ chức ngày hội ẩm thực - chợ phiên Măng Đen để giới thiệu đặc sản địa phương. Tối ngày 31/8 và 1/9 có chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn.

Dù đông khách du lịch, Măng Đen vẫn giữ được nét hoang sơ với nhiều điểm đến nổi bật như thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, đèo VioLak, làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo… Để đến được Măng Đen, du khách phải di chuyển bằng xe khách khoảng 10-12 tiếng hoặc bay đến Pleiku (cũ), Gia Lai và đi xe khách thêm khoảng 100 km về xã.

Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận lượng khách tăng đáng kể sau khi sáp nhập với Phú Yên. Trong dịp lễ, tỉnh đón gần 100.000 lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế và khách lưu trú đạt 44.000 lượt. Tổng doanh thu đạt 160 tỷ đồng .

Khu vực Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đón 60.000 lượt khách tham quan, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024, khách quốc tế đạt 700 lượt, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024. Khách lưu trú đạt 34.000 lượt khách, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong dịp lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025 với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, ca múa nhạc, hoạt náo, diễn tấu cồng chiêng và gần 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.