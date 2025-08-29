Lượng khách kỷ lục đang đổ về sân bay Đà Nẵng

Ghi nhận tại sân bay Đà Nẵng ngày 29/8, các chuyến bay nối tiếp nhau đưa hàng nghìn du khách đến thành phố. Sảnh ga đến liên tiếp những đoàn khách. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay ngày 29/8 có tới 152 chuyến bay hạ cánh xuống Đà Nẵng, trong đó có 94 chuyến nội địa, phần lớn từ hai đầu Hà Nội và TPHCM. Ảnh: Thanh Hiền.

Gia đình anh Khiêm (du khách Hà Nội) đi nghỉ lễ sớm để về sớm chuẩn bị cho con vào năm học mới. "Chúng tôi ở lại 3 hôm, sẽ vui chơi nhiều điểm và chọn lưu trú gần bãi biển Mỹ Khê để tắm biển thuận tiện. Khu vực đó cũng có nhiều quán hải sản ngon", anh Khiêm chia sẻ.

Các khu vực quanh sảnh đến lúc nào cũng tấp nập khách. Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng hạ cất cánh trung bình trong dịp Lễ Quốc khánh rơi vào khoảng 290 lượt chuyến/ngày.

Vào khoảng thời gian từ 12-14h ngày 29/8, có tới 26 chuyến bay hạ cánh xuống Đà Nẵng. Dù không có sức nóng như Hà Nội với chương trình A80 trong dịp lễ Quốc khánh, thành phố vẫn là điểm đến hút khách, nhất là sau khi sáp nhập với Quảng Nam, tài nguyên du lịch của thành phố được mở rộng.

Đoàn khách từ Hà Nội vào đang rời sân bay để đến khu du lịch. Chị Ngọc Mai (Hà Nội) cho hay đây là lần thứ hai chị quay lại Đà Nẵng. "Lần trước tôi chỉ đi một số điểm như núi Bà Nà, công viên nước. Lần này tôi ưu tiên cho du lịch xanh, sẽ tham quan bán đảo Sơn Trà, đi Cù Lao Chàm", chị chia sẻ.

Một nhóm du khách Nhật Bản đang trao đổi về lịch trình tham quan khi vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng. Điểm đến họ mong chờ nhất là phố cổ Hội An.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, thành phố tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm 100% vé vào cổng tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch…

Theo thống kê tìm kiếm trên Booking.com, Đà Nẵng là một trong những điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ Quốc khánh, xếp thứ hai, sau Hà Nội.

Những chuyến bay nối tiếp nhau hạ cánh xuống thành phố. Từ 28/8 đến 3/9 có khoảng 2.024 lượt cất hạ cánh tại Đà Nẵng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

