Lượng người đổ về Hàm cá mập đông gấp bội sau tin đồn 'mai phá dỡ'

Trong số này có nhiều người đổ về đây do thấy mạng xã hội xôn xao thông tin sẽ bắt đầu phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập từ ngày 7/4 (tức ngày mai). Tuy nhiên, trả lời trên báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan việc phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập từ ngày 7/4 là hoàn toàn không chính xác.

Cũng với lý do tương tự, hai bạn trẻ này rủ nhau đến đây chụp ảnh.

Ngày 4/4, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm) từ ngày 7/4 - 30/4.

Theo đó, tổ chức rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực tuyến đường Lê Thái Tổ (phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân, số 1 - 3 Lê Thái Tổ) ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Trả lời trên báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, thời gian gần đây, do lượng lớn người dân đổ về khu vực 'Hàm cá mập' chụp ảnh check-in, gây mất an toàn giao thông nên Sở đã điều chỉnh phân luồng lại khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông. Thông tin rào chắn, phân luồng để phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập từ ngày 7/4 là hoàn toàn không đúng.