Lương Thuỳ Linh dự sự kiện Boss cùng David Beckham và dàn sao quốc tế

Ngày 25/9, tại Milan, Italy, hoa hậu Lương Thùy Linh góp mặt trong dàn danh sách khách mời uy tín của nhà mốt Boss, trong khuôn khổ show thời trang Xuân - Hè 2026.

Buổi trình diễn Xuân - Hè 2026 vào ngày 25/9 vừa qua đã được nhà mốt Boss nâng tầm, vượt xa khuôn khổ thông thường. Đây không chỉ là một show thời trang, mà là sự kiện đa giác quan phá vỡ rào cản truyền thống, mở ra không gian sáng tạo hoàn toàn mới.

Phong độ và lịch lãm, Beckham diện suit màu mận phối kèm áo len cổ lọ dệt kim chỉn chu và nam tính tại sự kiện.

Lấy cảm hứng chủ đạo từ một bối cảnh giả tưởng nơi những tinh hoa của nghệ sĩ múa Pina Bausch gặp gỡ chất thép trong DNA sáng tạo của nhà thiết kế công nghiệp Dieter Rams, BST kết hợp sự tối giản, tiết chế của Rams với nét ngẫu hứng của nhà biên đạo múa cách mạng, người khắc họa những cảm xúc nguyên bản qua chuyển động Pina Bausch.

Đại sứ thương hiệu S.Coups - trưởng nhóm nhạc nam Seventeen - xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện.

Sự kiện thu hút nhiều tín đồ thời trang danh tiếng toàn cầu góp mặt tại không gian đậm chất công nghiệp ấn tượng của xưởng kim loại Fonderia Macchi Carlo, nằm ở Milan, Italy, trong số đó có hoa hậu Lương Thùy Linh với tư cách khách mời.

Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện Boss với áo khoác da dáng biker bụi bặm, cá tính, trung hòa nét nữ tính bằng chân váy xẻ tà gợi cảm.

Mùa này, Boss đề cao các động thái cách tân trang phục, phá vỡ quy chuẩn truyền thống. Các trang phục may đo được định hình lại thông qua việc xếp lớp, từ những chiếc áo sơ mi không cài cúc chồng lớp lên nhau đến những chiếc cà vạt mỏng manh mang tỷ lệ phi truyền thống. Lương Thùy Linh cũng chọn mặc xếp lớp để đồng điệu với chủ đề show diễn.

Buổi trình diễn thời trang Boss Xuân - Hè 2026 được giới thiệu trước hơn 600 khán giả, bao gồm các Đại sứ thương hiệu David Beckham, Aaron Pierre, Ishaan Khatter, và Khaby Lame.

Việc góp mặt vào một sự kiện toàn cầu của Boss đã ghi dấu ấn đẹp của Lương Thùy Linh trong làng mốt quốc tế. Bên cạnh cô, hàng ghế đầu còn quy tụ nhiều gương mặt tài năng đến từ các lĩnh vực sáng tạo khác nhau như Meghann Fahy, Corey Mylchreest, Belinda Peregrín, Rudy Pankow, Maisa, Hande Ercel và nhiều tên tuổi nổi bật khác.

Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.