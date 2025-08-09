Lưu ý phải biết khi tẩy tóc

Tẩy tóc không chỉ thay đổi màu sắc mà còn tác động sâu đến cấu trúc sợi tóc. Nhiều người sau khi tẩy tóc thường nhận thấy tóc trở nên khô, xơ, thô ráp.

Tẩy tóc thực chất là quá trình loại bỏ melanin ra khỏi sợi tóc, khiến tóc sáng màu hơn. Ảnh: Freepik.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hiền, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết màu tóc tự nhiên của con người được quyết định bởi các hạt sắc tố melanin nằm trong sợi tóc.

Có hai loại melanin chính: eumelanin và pheomelanin. Eumelanin tạo nên sắc đen và nâu, trong khi pheomelanin mang lại sắc đỏ. Sự khác biệt màu tóc giữa mỗi người là do tỷ lệ hai loại sắc tố này không giống nhau.

Tẩy tóc thực chất là quá trình loại bỏ melanin ra khỏi sợi tóc, khiến tóc sáng màu hơn.

Quá trình tẩy tóc diễn ra thế nào?

Tùy mức độ sáng mong muốn, thợ tóc sẽ lựa chọn một trong hai loại sản phẩm chính. Thứ nhất là thuốc làm sáng (lightener), có khả năng biến tóc đen thành nâu. Thứ hai là bột tẩy (powder bleach) mạnh hơn, có thể đưa tóc từ đen sang nâu sáng.

Cả hai đều hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự, với thành phần chính gồm chất tạo kiềm và chất oxy hóa. Trong thuốc làm sáng, ethanolamine hoặc amonia tạo môi trường kiềm, giúp vỏ tóc (cuticle) mở ra. Khi đó, hydrogen peroxide (H₂O₂) tiến hành phá vỡ và phân hủy melanin qua quá trình oxy hóa.

Ở bột tẩy, ngoài hydrogen peroxide, muối persulfate được bổ sung để tăng cường sức mạnh oxy hóa. Chính nhờ sự kết hợp này mà sắc tố tóc bị loại bỏ, để lại sợi tóc có màu sáng hơn ban đầu.

Tẩy tóc không chỉ thay đổi màu sắc mà còn tác động sâu đến cấu trúc sợi tóc. Ảnh: Freepik.

Những thay đổi và rủi ro sau tẩy tóc

Theo bác sĩ Hiền, tẩy tóc không chỉ thay đổi màu sắc mà còn tác động sâu đến cấu trúc sợi tóc. Nhiều người sau khi tẩy tóc thường nhận thấy tóc trở nên khô, xơ, thô ráp. Một số trường hợp, vỏ tóc bị phồng lên, tạo cảm giác tóc dày hơn.

Tuy nhiên, rủi ro lớn hơn nằm ở sức khỏe của tóc và da đầu. Ammonium hydroxide - thành phần phổ biến trong thuốc tẩy - có mùi nồng khó chịu, đồng thời phá vỡ khoảng 15-20% protein (chủ yếu là keratin) trong tóc, khiến tóc yếu, dễ gãy rụng.

Trong điều kiện tẩy mạnh hoặc kết hợp nhiệt, nguy cơ bỏng da đầu hoàn toàn có thể xảy ra. Nặng hơn, một số hóa chất như ethyl alcohol, ammonium persulfate và hydrogen peroxide có độc tính cao, có thể gây ngộ độc nếu nuốt phải, dính vào mắt hoặc hấp thụ qua da.

Triệu chứng ngộ độc có thể bao gồm đau bụng, tiêu chảy, khó thở, nói ngọng, hạ huyết áp, đi loạng choạng, bỏng rát ở họng hoặc mắt. Đây là những tình huống cần cấp cứu ngay lập tức.

Bác sĩ Lê Thanh Hiền khuyến cáo không nên tẩy tóc khi tóc đang trong tình trạng khô yếu, mỏng hoặc dễ gãy rụng. Việc tẩy tóc cần tuân thủ đúng quy trình và hướng dẫn của nhà sản xuất, tuyệt đối không dùng thuốc với nồng độ cao hơn khuyến cáo.

Giữa hai lần tẩy, nên để tóc nghỉ ít nhất 14 ngày để hồi phục phần nào cấu trúc. Người tẩy tóc cũng không nên nóng vội, kết hợp các biện pháp thúc đẩy quá mạnh như bịt kín tóc và dùng nhiệt cao, vì điều này làm tăng nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho tóc và da đầu.