Lưu ý sau khi biết điểm chuẩn để không từ đỗ thành trượt

Thí sinh cần lưu ý một số việc cần làm sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển trên hệ thống.

Từ 17h ngày 20/8, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn. Ảnh: Phương Lâm.

Theo kế hoạch do Bộ GD&ĐT đặt ra, vào ngày 16/8, các đơn vị sẽ hoàn tất việc tải dữ liệu lên hệ thống và tiến hành xét tuyển. Sau đó, từ 7h ngày 17/8, hệ thống bắt đầu thực hiện lượt lọc ảo đầu tiên.

Trong những ngày tiếp theo, công tác lọc ảo tiếp tục được tiến hành cho đến ngày 20/8, diễn ra tổng cộng 6 lần. Lượt lọc ảo cuối cùng diễn ra vào 16h30 cùng ngày.

Sau khi kết thúc lọc ảo, các trường sẽ nhập điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống để chuẩn bị cho việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Từ 17h ngày 20/8, các trường có thể công bố điểm và chậm nhất 17h ngày 22/8 phải hoàn thành việc này.

Hiện, một số trường đã thông báo thời gian dự kiến công bố điểm chuẩn, cụ thể như sau.

STT Trường Thời gian công bố điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Chiều 20/8 2 Đại học Gia Định 17h ngày 21/8 3 Đại học Công thương TP.HCM Tối 20/8 4 Đại học Thương Mại 20-22/8 5 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8 6 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8 7 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 17h ngày 20/8 8 Đại học Công nghệ TP.HCM Trước 17h ngày 21/8 9 Đại học Nha Trang Ngày 22/8 10 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 11 Học viện Ngân hàng Chiều 20/8 12 Đại học Kinh tế TP.HCM Trước 17h ngày 22/8 13 Đại học Công nghệ Sài Gòn Trước 17h ngày 22/8 14 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chiều 20/8 15 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Chiều 20/8

Để tra cứu kết quả trúng tuyển, thí sinh truy cập trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập.

Tiến hành đăng nhập. Bước 2: Truy cập vào mục "Tra cứu” để bắt đầu thực hiện tra cứu.

Truy cập vào mục "Tra cứu” để bắt đầu thực hiện tra cứu. Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả xét tuyển đại học trên website của trường đại học thí sinh đã đăng ký nguyện vọng.

Sau khi đã có kết quả xét tuyển, thí sinh lưu ý trước 17h ngày 30/8, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

Đối với thí sinh đăng ký vào các ngành có môn năng khiếu, nếu sử dụng điểm thi năng khiếu từ cơ sở đào tạo khác, thí sinh cần chủ động liên hệ với trường để đăng ký dự thi, tham gia kỳ thi năng khiếu hoặc nộp điểm thi theo quy định