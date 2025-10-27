Lý do ADAS ngày càng 'bình dân hóa' trên ôtô tại Việt Nam

Gói công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các dòng xe phân khúc thấp như SUV cỡ A hay các mẫu xe cỡ B.

Hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Thay vì chỉ xuất hiện ở các mẫu xe phân khúc cao, đắt tiền hoặc chỉ có trên ôtô hạng sang, nhiều tính năng ADAS đã được "phổ cập" đến nhóm xe phổ thông, ôtô đô thị.

Xe hạng A cũng có ADAS

Gần đây, Suzuki Fronx ra mắt, định vị trong phân khúc SUV cỡ A nhưng phiên bản GLX Plus cao cấp nhất sở hữu giá bán lên đến 649 triệu đồng. Giá bán này đưa Suzuki Fronx trở thành cái tên đắt nhất phân khúc, thậm chí tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ B tại Việt Nam.

Dù vậy, khoảng chênh lệch 50 triệu đồng so với bản Plus cho phép chủ sở hữu Fronx GLX Plus sử dụng hệ thống ADAS, gồm các tính năng như Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), Cảnh báo lệch làn đường (LDP), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) hay Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Suzuki Fronx bản GLX Plus trang bị nhiều tính năng ADAS. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước Fronx, nhiều mẫu xe trong tầm giá 600-700 triệu đồng ra mắt khách Việt cũng được hãng trang bị tính năng thuộc gói công nghệ trợ lái nâng cao.

Chẳng hạn, Skoda Kushaq (từ 599 triệu đồng) trang bị vài tính năng ADAS cho cả 2 phiên bản đang bán ở Việt Nam, còn Geely Coolray bản Flagship (628 triệu đồng) được hãng xe Trung Quốc trang bị gói công nghệ ADAS bao gồm nhiều tính năng, đáng chú ý là hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Omoda C5 Flagship (669 triệu đồng) cùng với BYD Atto 2 (669 triệu đồng) và Suzuki Swift (569 triệu đồng) cũng là những mẫu xe đáng chú ý trên thị trường Việt được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến.

Nhiều mẫu xe trong tầm giá 600-700 triệu đồng được trang bị tính năng ADAS. Ảnh: Vĩnh Phúc, Phúc Hậu.

Ba phiên bản Honda City (từ 499 triệu đồng) hay Toyota Vios G (545 triệu đồng) cũng là những ví dụ điển hình cho quá trình "bình dân hóa" hệ thống ADAS trên ôtô.

VinFast cũng là một trong những cái tên đáng chú ý khi từ các dòng SUV phổ thông như VF 5 hay VF 6, hãng xe điện Việt đã tích hợp nhiều công nghệ ADAS để hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành.

Nhiều đơn vị tham gia

VinFast cho biết giai đoạn một của lộ trình phát triển công nghệ ADAS và lái tự động (AD) đã hoàn tất, sẵn sàng đưa hệ thống ADAS Level 2 vào sản xuất hàng loạt cho các mẫu xe phổ thông.

Hãng xe điện Việt cũng thông tin thêm, Viện Nghiên cứu ADAS/AD đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển các công nghệ lái bán tự động (ADAS L2+), mở ra cơ hội tích hợp các tính năng đỗ xe tự động, triệu tập xe và điều hướng trên cao tốc ở chế độ Autopilot.

VinFast trang bị ADAS cho nhiều dòng xe điện. Ảnh: Đan Thanh.

VinFast cho biết đến giai đoạn 2026-2027, hãng sẽ phát triển hệ thống ADAS ở các cấp độ L2++ và L3 cao hơn, cho phép ôtô có thể lái tự động ở các môi trường đô thị phức tạp, nhờ tích hợp bản đồ độ phân giải cao, hệ thống AI được huấn luyện bằng dữ liệu địa phương và nền tảng cảm biến hợp nhất.

Về lộ trình xa hơn, VinFast hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp tự lái Level 4 trong môi trường đô thị thông minh, tiến tới mở rộng ra các thị trường ASEAN, châu Âu và Mỹ theo chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2027-2029.

Tại Việt Nam, Bosch cũng là đơn vị đang có những nỗ lực phát triển hệ thống ADAS. Kiến trúc phần mềm dạng mô-đun do Bosch cung cấp cho phép các nhà sản xuất ôtô linh hoạt triển khai các tính năng lái được cá nhân hóa, từ việc tinh chỉnh hiệu suất cho đến nâng cao tiện nghi.

Hệ thống ADAS do Bosch phát triển hoạt động dựa trên dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ bản đồ kết nối, giúp dự đoán các mối nguy trên đường và thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Các giải pháp toàn diện cho ôtô và xe máy đang được Bosch giới thiệu tại triển lãm công nghệ Bosch Tech Tour 2025, diễn ra từ ngày 24 đến 26/10 tại TTTM Gigamall (phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Bên cạnh ADAS, Bosch tích hợp phần mềm di chuyển với khả năng điều khiển cơ cấu chấp hành tiên tiến, cung cấp khả năng vận hành mượt mà, an toàn và nhạy bén hơn trong các điều kiện đường sá khác nhau.

Một trong những tính năng đáng chú ý do Bosch phát triển là Hỗ trợ Đánh lái Dễ dàng (Easy Turn Assist), cho phép tối ưu hóa hệ thống lái, phanh và hệ thống treo để giảm bán kính quay vòng.

Không chỉ hệ thống ADAS trang bị trên ôtô, Bosch cũng cung cấp giải pháp an toàn cho người đi xe máy, xe tay ga, nổi bật là hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Bosch cung cấp nhiều giải pháp công nghệ cho ôtô và xe máy, trong đó có hệ thống ADAS. Ảnh: Bosch Việt Nam.

Nhìn chung, việc nhiều đơn vị tham gia phát triển hệ thống trợ lái nâng cao hay các giải pháp an toàn cho ôtô là nền tảng để ADAS ngày càng trở nên "bình dân hóa" tại Việt Nam.

Vẫn còn nhiều tranh luận về tính khả thi của hệ thống trợ lái Level 3 hoặc cao hơn tại môi trường giao thông tương đối phức tạp như Việt Nam, tuy nhiên không thể phủ nhận ADAS với các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp... đang giúp việc điều khiển ôtô trở nên dễ dàng và an toàn hơn khá nhiều.